Entrevista | José Manuel Ribera Geriatre
«En la medicina hi ha molt edatisme, i cal lluitar-hi en contra»
"L’únic antienvelliment realment és morir-se, la resta és envellir"
Nieves Salinas
El geriatre José Manuel Ribera Casado (Valladolid, 1940) ve de participar en les XV Jornades Internacionals de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives celebrades, on ha estat un dels ponents. Ahir, Dia Mundial de les Persones d’Edat, va parlar del que millor coneix: l’envelliment. D’una població que, diu, cada vegada arriba a una edat avançada en millors condicions. I els reptes que suposa. Fa una crida especial per a lluitar contra l’edatisme que, assegura, està també molt estès en les consultes mèdiques. Catedràtic Emèrit de Geriatria de la facultat de medicina de la Universitat Complutense de Madrid i Acadèmic de Número de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina d’Espanya, el doctor Ribera va ser un pioner. En 1984, va posar en marxa el servei de Geriatria de l’Hospital Clínic San Carlos a Madrid (el primer en un hospital terciari) i el va dirigir fins a la seva jubilació. Ha presidit la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, així com la Comissió Nacional de l’especialitat i també la secció clínica de la regió europea de l’Associació Internacional de Gerontologia i Geriatria.
L’envelliment de la població és un repte al qual s’enfronten tots els països.
Efectivament. Quan jo estava en geriatria, en 1984, les persones majors de 65 anys eren el 7%; en aquest moment, són gairebé el 20%. Centenaris, l’any 2000 n’hi havia menys de 3.000; ara n’hi ha gairebé 20.000. L’edat mitjana es continua elevant. La meitat de les persones que neixin ara viuran una mitjana de 86 anys, si són dones. I si és home, doncs 82. Hi ha una altra cosa important: cada vegada les persones arriben a edats molt avançades en bastant bon estat; per descomptat, en molt millor estat que fa 40 o 50 anys.
L'edatisme és un problema grandíssim. És tan important com pot ser el racisme o el masclisme
Quins factors han influït en la seva opinió?
S’ha aconseguit que algunes malalties que mataven, com els infarts de miocardi o alguns càncers, ara es controlin i puguin, potser no curar-se, però sí cronificar-se. Nosaltres posem molt més l’èmfasi en la qualitat mesurada a través de la funció que un sigui capaç de valer-se per si mateix, poder tenir projectes, fer vida pròpia, que no en la quantitat d’anys. Si vivim més anys, doncs millor, però ens importa més aconseguir que els avanços es produeixin sobretot en el terreny qualitatiu.
La realitat és que l’esperança de vida és cada vegada més alta.
És evident que sí i que anirà pujant, perquè ho fa des de fa almenys un segle. Jo tinc 85 anys, el meu pare va morir als 44, i el meu avi, de la grip de 1918, també amb 40 o 50 anys. Les raons per les quals vivim més no tenen tant a veure amb el que estan estudiant els biòlegs en aquest moment, com amb aspectes relacionats amb l’epidemiologia. Les vacunes, per exemple, o l’alimentació, o la lluita contra factors de risc ben coneguts: com el cardiovascular o el respiratori.
La meitat de les persones que neixin ara viuran una mitjana de 86 anys, si són dones; 82 si són homes
I això que es parla de longevitat més que mai.
El que se sap és que el topall de vida en aquests moments està entorn dels 120 anys. Hi ha gent, no tant els metges clínics com els investigadors bàsics, que estan intentant estudiar els mecanismes a través dels quals es produeix el procés d’envelliment per a, si és possible, interferir en ells i aconseguir que es prolongui l’esperança de vida. Hi ha també gent aquí molt optimista que diu que, d’aquí a no res, viurem 300 anys i coses així. Això ara com ara és una quimera. Es van coneixent mecanismes biològics relacionats amb la genètica, o amb la biologia molecular, o amb les estructures cromosòmiques que s’han associat a l’envelliment, i s’està intentant, sobretot en laboratoris, no en humans, veure si es perllonga la vida. Jo no soc capaç de dir si l’any 2100 l’esperança de vida s’haurà elevat però, ara com ara, això és bastant quimèric. L’únic antienvelliment realment és morir-se, la resta és envellir.
Quin missatge llançaria de cara a aquest Dia Mundial de les Persones d’Edat [es celebrava ahir]? Quins són els reptes?
Sobretot que es mantinguin actius. Actius físicament, però també mentalment. I, lligat a això, que lluitem contra qualsevol forma de discriminació per edat. L’edatisme és real i la gent no té consciència d’això. Ni els professionals de la salut. En medicina, està molt estès. I cal lluitar contra això. És un problema grandíssim. És tan important com pot ser el racisme o el masclisme.
Hi ha gent molt optimista que diu que, d'ací a no res, viurem 300 anys. Això, ara com ara, és una quimera
I ho diu vostè, que és metge.
Sí, ho dic jo. Dono conferències als cardiòlegs i els dic que practiquen l’edatisme i s’ofenen amb mi. I els poso diapositives amb treballs publicats en revistes de cardiologia que són molt evidents i bé, callen. Però no és mala consciència. És que és un fenomen que està tan imbuït en la societat que s’és inconscient. Les llistes d’espera, són un altre exemple. Hi ha edatisme en qualsevol especialitat que analitzem a l’hora d’organitzar un tractament o de seguir un protocol.
