Quant cobra un pintor a Catalunya el 2025?
El salari varia segons l’experiència, la zona i el tipus de feina, amb sous mitjans que es mouen entre els 1.300 i els 1.800 € bruts al mes
El sou d’un pintor professional a Catalunya el 2025 és molt variable i depèn de factors com l’experiència, la comarca on treballi o el tipus de projecte.
Segons les estimacions, els pintors que acaben de començar la professió solen percebre entre 925 i 1.289 € bruts al mes, mentre que amb alguns anys d’ofici poden arribar als 1.036-1.446 € mensuals. En general, el salari mitjà se situa en una franja que va dels 1.300 als 1.800 € bruts al mes, és a dir, entre 15.600 i 21.600 € anuals.
La localització geogràfica també té un pes important: a les comarques amb un cost de vida més alt, les tarifes acostumen a ser més elevades.
A més del salari mensual, molts pintors cobren pel metre quadrat pintat. El preu habitual oscil·la entre 8 i 12 €/m², encara que en parets senzilles pot reduir-se a 3-10 €/m². En canvi, en feines més complexes com les façanes exteriors, els preus poden arribar als 15-25 €/m².
En definitiva, la professió ofereix una àmplia forquilla salarial, amb ingressos que poden créixer de manera notable segons l’experiència, l’especialització i el tipus d’encàrrecs.
