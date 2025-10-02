El xef José Andrés parla sobre la reducció de la jornada laboral: és un greu error!
Yolanda Díaz aposta per aquesta reducció, però són molts els que argumenten perquè no s'ha de produir
Pedro Sanjuán
Reduir la jornada laboral a Espanya està portant de cap als empresaris. Per als treballadors és molt positiu, però què passa amb les empreses? Tindran els mateixos beneficis? Sortirà la feina com esperen amb menys hores?
Allò que inicialment es va plantejar com una mesura per modernitzar el mercat de treball i millorar la qualitat de vida dels empleats, s'ha transformat ràpidament en un camp de batalla dialèctic, amb veus a favor i en contra ressonant a tots els racons.
En aquest context efervescent, la intervenció de figures públiques de diversos àmbits ha afegit capes de complexitat i noves perspectives al diàleg nacional.
Un dels que s'ha sumat a aquest debat, i no de manera discreta, ha estat l'aclamat xef José Andrés, l'opinió del qual, abocada a les xarxes socials, ha generat un impacte significatiu i ha posat sobre la taula qüestions fonamentals per al futur econòmic i social del país.
El cuiner asturià, reconegut internacionalment no només per la seva excel·lència gastronòmica sinó també pel seu activisme social i humanitari, va utilitzar el seu compte de X (abans Twitter) per llançar un missatge directe que interpel·la tant la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, com el programa radiofònic 'Más de Uno' d'Onda Cero, on Díaz havia defensat fermament la implementació d'aquesta mesura. A la seva entrevista amb Carlos Alsina, la vicepresidenta havia argumentat a favor de la reducció, presentant-la com un avenç necessari. Tot i això, la realitat parlamentària ha demostrat ser més complexa, amb el Congrés rebutjant la proposta gràcies als vots en contra del PP, Vox i Junts, deixant clara la polarització existent i la dificultat per assolir consensos en temes de tal importància. La intervenció de José Andrés, per tant, no és un comentari aïllat, sinó un reflex d'una discussió molt més àmplia que preocupa diversos sectors de la societat espanyola.
La crua pregunta del xef
L'essència del qüestionament de José Andrés rau en una pregunta que colpeja directament en la lògica econòmica i social del moment: “Com reduirem la jornada laboral quan els negocis, des de bars fins a fàbriques, no troben treballadors per cobrir llocs de treball?”. Aquest interrogant no és menor. Posa el dit a la nafra d'una paradoxa aparent: mentre Espanya manté una taxa d'atur que, tot i disminuir, continua sent considerablement alta en comparació amb altres països europeus, molts sectors empresarials clamen per la manca de mà d'obra qualificada o, simplement, disponible. Aquesta situació, lluny de ser anecdòtica, representa un desafiament estructural que afecta la capacitat productiva del país i la viabilitat d'innombrables empreses, des de la petita hoteleria fins a la gran indústria. El xef, amb la seva experiència tant a l'àmbit hostaler com a l'observació de realitats globals, assenyala una discrepància entre la teoria de la reducció de jornada i la realitat empírica de l'escassetat de personal.
La seva crítica no s'atura a la mera constatació del problema. José Andrés va més enllà, articulant un full de ruta que, des de la perspectiva, hauria de ser la prioritat estratègica del Govern. No es tracta d'oposar-se a la millora de les condicions laborals per se, sinó d'establir un ordre de prioritats que abordi els problemes més urgents del mercat de treball. La pregunta retòrica inicial es transforma en una proposta concreta: “Mentre tenim una aturada elevada i una Espanya que envelleix… Baixem l'atur fins al 4%, reforma migratòria i després ja rebaixarem la jornada laboral…”. Aquí, el xef connecta dues problemàtiques interrelacionades i de gran rellevància: l'elevada desocupació estructural i l'envelliment demogràfic d'Espanya. Aquest darrer fenomen no només suposa una pressió insostenible sobre el sistema de pensions, sinó que també redueix la població activa i, per tant, la disponibilitat de treballadors. La menció d'una reforma migratòria com a part de la solució és particularment significativa, ja que apunta a la necessitat d'atraure i regular l'entrada de treballadors estrangers per suplir les mancances demogràfiques i laborals, una mesura que, tot i controvertida, s'ha demostrat efectiva en altres economies europees.
L'ombra de l'envelliment demogràfic
L'argument de José Andrés es reforça en vincular la discussió laboral amb el desafiament demogràfic que enfronta Espanya. El fet que el país estigui envellint a un ritme accelerat no és una dada menor en aquest debat. Una població amb una proporció creixent de persones grans i una taxa de natalitat decreixent implica menys força laboral disponible per sostenir l'economia i l'estat del benestar. En aquest escenari, la idea de reduir la jornada laboral sense abordar abans l'escassetat de treballadors i l'alta taxa d'atur entre segments específics de la població pot semblar a contrapel de les necessitats urgents del país. La productivitat i la competitivitat d'Espanya, aspectes crucials al panorama global, es podrien veure compromeses si no es gestionen adequadament aquests factors demogràfics i laborals. El xef, amb la seva visió global, sembla assenyalar que qualsevol reforma laboral s'ha d'inserir en una estratègia demogràfica més àmplia i coherent que garanteixi la sostenibilitat a llarg termini.
El dard de José Andrés Yolanda Díaz, lluny de ser un atac personal, es configura com una interpel·lació pública a l'agenda política del Govern. El seu missatge subratlla la importància de mirar més enllà de les mesures aïllades i abordar els problemes de manera sistèmica. La reducció de la jornada laboral, per desitjable que sigui en principi, s'ha de sospesar amb la realitat del mercat, la disponibilitat de talent i els grans reptes demogràfics que Espanya té al davant. La pregunta del xef, per tant, no és només sobre horaris de treball, sinó sobre la direcció estratègica que el país ha de prendre per assegurar-ne la prosperitat i el benestar en les pròximes dècades. El debat, lluny de tancar-se, sembla que tot just comença, i veus com la de José Andrés són fonamentals per enriquir-lo i obligar a una reflexió profunda sobre les prioritats nacionals.
