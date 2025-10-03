Nit de Rock a La Mirona: U2 sonarà a Salt per l'aniversari del seu 'Vertigo Tour'
Les entrades per veure a el 18 d’octubre a Please, el grup tribut més fidel de la banda irlandesa, ja estan a la venda
Alba León
Hi ha poques bandes capaces de fer aturar el món amb una sola cançó, i U2 n'és una. Vint anys després que el seu Vertigo Tour es convertís en una fita èpica, una gira que va ser molt més que un seguit de concerts, la llegenda reviu amb tots els ets i uts.
El grup Please, reconegut com un dels homenatges més fidels a U2, es proposa anar més enllà de la simple interpretació i vol recrear tota l'experiència de la llegendària banda irlandesa. El pròxim 18 d’octubre a les 21h, la sala La Mirona de Salt (Girona) acollirà aquest espectacle únic per commemorar els 20 anys del mític Vertigo Tour. Una gira que, amb la seva força inconfusible, va dinamitar els escenaris mundials i va marcar, sens dubte, un abans i un després en la història del rock.
Himnes que travessen generacions
L'experiència promet ser tan propera i emocionant que els assistents podran tancar els ulls i sentir, de nou, l’esperit de Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. sobre l'escenari. Això també serà gràcies a un repertori amb himnes com With or Without You, Where The Streets Have No Name o la inoblidable Vertigo. Cada cançó serà un viatge directe a l'essència del mític tour que va captivar milions de fans a tot el món.
Un espectacle per als sentits
La recreació de l'ambient i l'emoció que es vivia als estadis serà el plat fort. Amb una potent aposta visual que serà clau per fer d'aquest xou un esdeveniment encara més espectacular.
El concert comptarà amb una pantalla LED de 5 metres. Es tracta d’una paret de llums i imatges que no només potenciarà l'experiència, sinó que submergiran el públic en l'atmosfera que envoltava el Vertigo Tour. A més, la fidelitat en el so i la posada en escena, sumada a aquesta tecnologia visual, promet una nit on la música no només s’escolta, sinó que es viu.
L’expectació és màxima, i amb raó. El 18 d’octubre promet ser una nit irrepetible, i les les entrades ja estan a la venda. Cal advertir, però, que l'aforament és limitat i l'interès per reviure la màgia d'U2 és alt. Així doncs, si no voleu perdre l’oportunitat, aconseguiu la vostra entrada amb antelació a Neverland. Que no us ho expliquin! Una nit de rock, nostàlgia i vibracions vertiginoses us espera a Salt, Girona.
