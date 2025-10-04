El cinturó marró que envolta l'Atlàntic preocupa als científics
Aquestes són les possibles solucions per resoldre aquest problema cada vegada més creixent
Maria Rueda
Els científics estudien molts aspectes i canvis del medi ambient. Un dels que més preocupa des de fa més d'una dècada és la franja de color marró que es troba a l'Atlàntic, que quasi connecta Amèrica amb l'Àfrica. Aquesta franja es pot veure únicament des de l'espai.
El Gran cinturó Atlàntic de Sargassos
Aquesta franja, que ha aparegut fa menys de 15 anys i que inquieta professionals i locals, ha estat batejada amb el nom de Gran Cinturó Atlàntic de Sargassos (Gasb). Així, doncs, no és ni més ni menys que la gran presència d'un tipus d'alga. Concretament, es tracta de l'alga marró, coneguda també com a sargàs, i va ser el maig de l'any passat quan els satèl·lits van detectar 37,5 milions de tones d'aquest i una longitud de 8.850 quilòmetres que va creixent progressivament.
Problema mediambiental, social i econòmic
Tal és la seva expansió, que connecta cada cop més Àfrica Occidental amb el Golf de Mèxic i ja mesura més del doble de l'amplada dels Estats Units continentals.
Aquest fenomen resulta paradoxal, ja que si bé l'alga marró contribueix a l'equilibri de la biodiversitat marina i serveix com a refugi per a peixos, tortugues, aus marines i nombrosos organismes microscòpics, el seu excés es converteix en amenaça.
La raó és que, en acumular-se a les costes, formen muntanyes marrons que es podreixen sota el sol i acaben alliberant gasos tòxics, com el sulfur d'hidrogen, que són perjudicials per a la salut humana i capaços d'alterar els ecosistemes.
Solucions sostenibles
A partir d'aquest fet, es veu clarament la importància de la sostenibilitat i la innovació per poder protegir els nostres oceans de tot el món.
D'aquesta manera, al Brasil ja s'han posat les piles i han creat amb aquesta alga una alternativa al formigó. I és que han fabricat uns maons fets amb sarga per a l'elaboració de materials ceràmics destinats a la construcció, així com en lloses per millorar el confort tèrmic o en jardineria.
D'altra banda, també s'està investigant la seva aplicació a la producció de biocombustibles, és a dir, aquells combustibles que no generen emissions de carboni addicionals.
La indústria tèxtil és un altre sector per al qual se n'està investigant l'ús, ja que les fibres i els compostos servirien per crear materials biodegradables, sostenibles, originals i propis de l'economia circular.
