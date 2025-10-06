Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les claus per ser feliç segons l'expert Mario Alonso Puig

Un simple gest pot marcar la diferència

Mario Alonso Puig

Mario Alonso Puig / EPC_externas

Cloe Bellido

La nostra ment s'ha de cuidar. Si aquesta està bé, nosaltres també ho estarem. El nostre cos i la nostra ment estan connectades. Si una de les dues parts falla, segurament l'altra també acabarà caient. Aquests conceptes s'han estès molt durant els últims anys i és que la salut mental no és una ximpleria. Les emocions, l'entorn social, laboral, on vivim, etc. Hi ha diversos factors que són claus per aconseguir un major benestar.

Mario Alonso Puig, cirurgià, conferenciant i escriptor expert en creixement personal, destaca la importància de l'entorn i com això influeix a la nostra vida. "L'entorn influeix en el nostre benestar més del que imaginem, però també hi podem influir. Si ens envoltem de tensió, preocupació i anàlisi constant, la nostra ment es bloqueja", expressa.

Introduir l'humor i el somriure

És per això que canviant un simple gest, podem marcar la diferència. "Introduint l'humor i el somriure, tot canvia. El riure ens ajuda a deixar anar, a desbloquejar pensaments i a veure solucions on abans només vèiem problemes", assegura Alonso Puig.

Per aconseguir més benestar, resulta clau "un entorn amable i segur", també "perquè el cervell funcioni bé". Si tots hi estem compromesos, és més fàcil contribuir a crear-lo, assegura l'expert en salut mental.

És clar que hi ha moments difícils que no cal eludir. Un entorn més sa, això sí, permetrà superar aquests moments de millor manera. "No es tracta d'ignorar el que és difícil, sinó de construir un espai on sigui més fàcil afrontar les dificultats", resumeix.

