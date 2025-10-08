Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els consells de l'experta en herències recomana fer testament tinguis o no béns materials

Pedro Sanjuán

Parlar de testament a segons quines edats pot semblar una bogeria i no és així. L'edat no hi té res a veure perquè mai sabem que ens té preparada la vida. Així doncs, com abans fer-lo millor, ja que estalviarem mals de cap als nostres hereus/ves.

D'això en parla l'advocada experta en herències Laura Lobo, que explica les tres raons per les quals cal fer sempre el testament, tot i que sembli que encara queda lluny el moment en què aquest sigui necessari: "Molta gent creu erròniament que si no té cases o terrenys no ha de fer testament".

"Això no és cert i sempre és recomanable fer-ho per 3 motius", comença un dels últims vídeos que ha publicat al seu perfil d'Instagram, on compta amb més de 83.000 seguidors.

Les tres raons per les quals sempre cal fer testament

Lobo explica els motius pels quals has de fer el testament: "El primer és que la tramitació d'una herència és més ràpida i econòmica quan hi ha testament".

Sense testament cal fer la declaració d'hereus abintestat, que per regla general sol trigar més temps i sol ser un desemborsament més gran, alerta l'advocada.

La segona raó és per determinar qui pagarà els teus béns: "El fet que no tinguis béns grans, com cases o terrenys no implica que no puguis decidir on van a parar la resta dels teus béns, com els comptes bancaris o simplement coses que per tu siguin importants, com pugui ser una col·lecció de llibres, discos o bosses. També pots tenir una moto i així pots decidir."

Finalment, Lobo explica que a través del testament no només es decideix on van a parar els teus béns: "També es pot designar un tutor per als fills menors, perdonar un deute que una persona tingui amb tu i hi ha moltes més coses que es poden fer".

Tinc dret a herència?

Com funciona el tema de les herències? / @ DC Studio

Un element important

"Hi ha molta gent que no té testament perquè ho va deixant i potser després arriba un moment que són morts sobtades o ve una malaltia sobrevinguda o algú que considera que no ho ha de fer", avisa l'advocada.

"Cal aconseguir una primera còpia, autoritzada, que és més barat que si no se'n té i quan no n'hi ha, es distribueix l'herència d'acord amb el que digui la Llei. És un element important".

