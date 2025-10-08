Descobreix el mamífer més petit del món: el Suncus etruscus
A Espanya el podem trobar en diverses zones
Joan Lluís Ferrer
En el món podem trobar una infinitat d'espècies. Tot i que, moltes d'elles no les hem vist mai en persona, ja que el seu hàbitat natural és el d'un altre territori. Així doncs, conèixer o saber de l'existència de la nostra fauna pot arribar a ser molt enriquidor. Avui us venim a ensenyar un animal molt i molt petit, només pesa dos grams i el seu cos no passa dels cinc centímetres.
Estem parlant de la musaranya nana (Suncus etruscus), un mamífer que és fàcil confondre amb un petit rosegador, si bé no hi té res a veure. El petit cos pelut està acompanyat d'una cua entre dos i tres centímetres.
Juntament amb el ratpenat borinot, la musaranya nana és considerada el mamífer més petit de la Terra (fins i tot hi ha insectes majors) i, malgrat això, presenta característiques que semblen renyides amb aquesta condició. I és que aquest animalet és un insectívor extremadament voraç, que no para de menjar.
No para de menjar
El seu metabolisme és tan especial que necessita menjar constantment per sobreviure. I ho fa a base d'insectes de tota mena, larves, aranyes, cucs, cucs o llimacs, convertint-se així en un regulador natural de plagues, evitant que prosperin excessivament determinades espècies.
La seva gana és tan gran que cada dia ingereixen entre una i dues vegades el seu pes corporal, una cosa totalment inusual entre els mamífers. De fet, si no mengen almenys cada tres hores, arribarien a morir d'inanició. El seu cor funciona també a tota velocitat, bombant sang fins a 1.200 vegades per minut, si bé en determinades ocasions entra en una mena de ralentí per minorar la seva increïble despesa energètica.
Disposa d'un fi musell allargat, com altres musaranyes, proveïts d'uns bigotis a banda i banda que li serveixen de detector per trobar preses o descobrir possibles perills quan surten de caça en plena nit.
On viu a Espanya
A Espanya, la musaranya nana viu en zones càlides i humides, per la qual cosa es troba especialment al sud i a l'est de la Península i a les Balears. Catalunya, el País Valencià, Andalusia i les illes componen la seva àrea de distribució a Espanya. Tot i això, també es troba en altres zones del Mediterrani, com Itàlia, Grècia o el nord d'Àfrica, entre altres llocs del planeta.
Solen viure en zones forestals o bé de cultius o amb matolls, on nien en esquerdes rocoses, sota troncs o en caus.
No es troba en perill, ja que la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) la té catalogada com a “en preocupació menor”.
L'altre més petit, un ratpenat asiàtic
El 'competidor' d'aquesta musaranya pel que fa al títol de mamífer més petit del món és el ratpenat borinot (Craseonycteris thonglongyai), que viu a Birmània i Tailàndia, fortament amenaçat per l'acció humana. Les poblacions, reduïdes a uns milers d'exemplars, es van reduint a un ritme alarmant. El seu pes pot ser una mica menor fins i tot que el de la musaranya nana, però l'envergadura de les ales, d'uns 14,5 centímetres, li dona una aparença més gran.
