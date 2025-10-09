Girona és un dels tres municipis catalans que ja ha posat en marxa les zones de baixes emissions
La Generalitat ha creat una plataforma digital perquè els municipis gestionin aquestes zones
Guillem Costa | Manuel Arenas
Les zones de baixes emissions (ZBE) ja són una realitat a diversos municipis. Però sabies que sols Sabadell, Girona i Lleida estan preparades per multar els vehicles més contaminants? La Generalitat té una plataforma digital on els municipis s'han de registrar quan tinguin la zona ZBE preparada. Després, des d'allà, es podran gestionar les restriccions de trànsit, les excepcions i imposar multes, si escau.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha posat a disposició dels ajuntaments aquest sistema en línia, dissenyat per unificar la gestió de les ZBE i fer-la compatible amb la plataforma que ja utilitza l'AMB (Àrees Basques i Urbanes). En aquest punt, cal destacar que no totes les àrees metropolitanes obligades a fer-ho estan inscrites al registre corresponent (el de l'AMB).
Per a les 12 ciutats no incloses en l'AMB (Àrees Basques i Urbanes), l'adhesió al registre de la Generalitat no és obligatòria, però permet als municipis accedir a la infraestructura tecnològica essencial per implementar la mesura: registre de vehicles autoritzats a circular per zones restringides i seguiment automatitzat de matrícules mitjançant càmeres.
Pendent de treball
Fonts del govern regional consultades per EL PERIÓDICO detallen que els municipis poden desenvolupar el seu propi sistema. No obstant això, la majoria prefereix unir-se a la ZBE de la governació catalana per la seva simplicitat i facilitat d'operació. De fet, fins fa uns mesos, alguns dels municipis sense ZBE argumentaven que ho tenien més difícil perquè aquest registre no estava disponible. Fins ara, però, només tres de fora de les ZBE han fet el pas. Les altres ciutats amb més de 50.000 habitants que encara no s'hi han adherit són Tarragona, Reus, Manresa, Mollet del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Granollers, Terrassa i Mataró.
Ara com ara, cap d'aquests municipis està imposant multes a les ZBE, que han d'estar operatives i prohibiran els vehicles sense adhesius a partir de l'1 de gener de 2026. Serà dos anys més tard, a partir del 2028, quan es prohibiran els cotxes amb adhesius grocs. La creació del registre regional abans de l'estiu havia de desbloquejar un dels principals obstacles que havia dificultat la implementació de les ZBE a gran part de Catalunya.
Fins ara, diversos ajuntaments argumentaven que no podien començar a imposar multes perquè no hi havia una base de dades comuna per registrar vehicles exempts, com els que utilitzen persones amb mobilitat reduïda, serveis essencials o professionals amb necessitats especials. L'AMB (Associació de Municipis de Catalunya), pionera en aquest camp, fa anys que té la seva pròpia plataforma, però no era accessible per a altres pobles. Tot i això, alguns municipis s'estan plantejant crear el seu propi registre, que eventualment podria tenir abast supramunicipal, per complir amb l'obligació de restringir el pas dels vehicles més contaminants.
Control, excepcions i sancions
La nova eina, desenvolupada per la Generalitat i l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), permet als ajuntaments gestionar les seves ZBE, monitorar les matrícules captades per les càmeres de videovigilància i tramitar les infraccions. Cada ajuntament pot decidir si compleix completament, amb tot el sistema de control i sanció, o només parcialment, registrar excepcions.
El Govern espera que la posada en marxa del registre acceleri la implementació real de les zones de baixes emissions. Avui dia, més de la meitat dels municipis obligats per la normativa estatal encara no han emès multes. Les ZBE, dissenyades per reduir la contaminació atmosfèrica i les emissions del trànsit rodat, han progressat a ritmes desiguals a Catalunya. Mentre que alguns ajuntaments metropolitans han ampliat els seus perímetres o han revisat les seves ordenances, d'altres encara estan finalitzant els seus marcs reguladors.
El Govern insisteix que la plataforma comuna facilita que tots els municipis catalans puguin complir la llei i activar-ne les sancions en els pròxims mesos. Més endavant, les ciutats de més de 20.000 habitants seran les pròximes que hauran d'afrontar el repte de desplegar zones de baixes emissions.
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
- Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
- Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut