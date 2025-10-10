Quatre nous radars que detecten si has trepitjat la línia contínua de la carretera
Aquests ja estan a Espanya: compte!
Rubén Burillo
Els radars solen saltar quan hi ha un excés de velocitat, però en cap cas per trepitjar una línia contínua de la calçada. El nostre país compta amb uns 4.000 radars, segons l'Observatori de Radars a Espanya, elaborat per Coyote. Però ara, n'apareixen 4 models nous, els quals sí que faran que et sancionin per trepitjar la línia contínua.
Durant l'any 2024, els radars de la DGT van formular 3.440.655 denúncies per excés de velocitat, segons revela un estudi realitzat per l'organització Automobilistes Europeus Associats (AEA). Ara cal anar amb compte amb les càmeres de la DGT que et multen si trepitges les línies contínues.
Com et poden sancionar aquestes càmeres?
El mètode utilitzat és a través de càmeres de videovigilància que la Direcció General de Trànsit té repartides per la xarxa de carreteres a Espanya. Una càmera llegeix les matrícules dels vehicles que circulen pel carril d'incorporació, i una altra que està situada més endavant, grava els vehicles que circulen per la via a què s'incorporaran.
El sistema el que fa és comparar les matrícules gravades i si troba un vehicle que després de circular pel tram d'incorporació, se situa a la via principal abans d'haver acabat la línia contínua, aquest serà sancionat.
La DGT ha instal·lat quatre noves càmeres a les carreteres de la Comunitat de Madrid que et multen si sobrepasses la línia contínua. La primera està situada al quilòmetre 15,9 de l'A-1 (autovia del Nord) en sentit decreixent a l'alçada d'Alcobendas. La segona és al quilòmetre 11,8 de l'A-2 (autovia del Nord-est) en sentit decreixent, als voltants de l'Aeroport de Barajas. La tercera es troba al quilòmetre 16,9 de l'A-42 (autovia de Toledo) en sentit decreixent, després de passar Getafe. I la quarta és al quilòmetre 20,2 de l'A-6 (Autovia del Nord-oest) en sentit decreixent, a prop del municipi de Las Rozas.
Aquestes són les multes per trepitjar una línia contínua
Amb aquestes càmeres, la DGT pretén enfortir la seguretat viària i reduir el nombre de víctimes mortals en accidents de trànsit.
La multa per trepitjar la línia contínua és de 200 euros, i no comporta la retirada de cap punt al carnet de conduir. A més has de saber que si et saltes una doble línia contínua et sancionaran amb 400 euros i la pèrdua de 4 punts al carnet. I si gires en línia contínua, la multa serà de 200 euros i et trauran 3 punts del permís de conduir.
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Un menor queda tancat dues hores en un caixer de Sarrià i els Bombers l'alliberen
- El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Infermeres gironines denuncien la sobrecàrrega i el malestar provocats pel nou model de “programació per motius” a l’atenció primària
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n