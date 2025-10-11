Els linxs ibèrics i la seva trajectòria per Espanya i Portugal
Actualment, trobem 2.047 linxs a Espanya
Guillem Costa
José Osório ens explicarà què és el 'Serengeti portuguès', una zona de Portugal, prop de Mértola on hi ha una gran abundància de fauna ibèrica: conills, ungulats, gangues Ortegues i linxs ibèrics. Aquests últims des del 2014.
"Al principi no ho vèiem clar, però vam negociar algunes contrapartides, vam fer el pas i ara podem dir que vam ser testimonis de la primera reintroducció de linxs ibèrics al país", explica Osório, encara ple d'orgull. Fa temps que està jubilat, però continua sent exigent amb els responsables del projecte LIFE Lynxconnect, un programa europeu –el tercer consecutiu centrat en aquest felí– dissenyat per connectar poblacions disperses de l'animal.
"Cal vigilar perquè últimament les perdius escassegen", es queixa Osório. Pedro Sarmento, de l'Institut de Conservació de Natura i Flora (ICNF), li respon immediatament i dialoga amb ell per llimar diferències i trobar punts d'acord.
"Els animals es van expandir cap al sud de forma natural i es va optar per fer noves introduccions per millorar la seva varietat genètica"
Minuts després, tots dos pugen a la furgoneta que recorrerà aquesta mena de sabana portuguesa. Un voltor negre sobrevola el paisatge i, de seguida, les daines apareixen fent salts. Sarment decideix aturar la furgoneta en un punt clau. "Aquí hi sol haver un parell d'exemplars", justifica. L'expedició surt del vehicle i comença a avançar en silenci, fins que passa l'inesperat: un linx ibèric irromp entre els matolls, es mostra durant uns quants segons i desapareix de nou a la vegetació. "És una sort poder-los veure així perquè són esquius i, encara que sàpigues que hi són, es deixen veure en poques ocasions, és una loteria", afirma, per donar valor a l'albirament.
Plans conjunts
El que passa a la vall del Guadiana, entre Espanya i Portugal, es replica a Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa i Múrcia. Després que el linx ibèric se salvés de l'extinció i després sortís de l'uci, ara el repte és unir poblacions disperses. A Portugal, es tracta de connectar l'àrea de Mértola (Baix Alentejo) i rodalies (aquí va ser alliberat 'Litio', el linx que el 2018 va arribar fins a Santa Coloma de Cervelló) amb el nord de l'Algarve.
Aquesta última regió va ser escollida lliurement pels linxs per viure-hi el 2019. "Els animals es van expandir de nord a sud de forma natural i, a partir d'aquest succés, es va optar per fer noves introduccions per millorar la varietat genètica de l'espècie", recorda João Alves, responsable del programa 'LIFE' actual a la zona.
A finals d'estiu, el projecte estava a punt d'arribar a la fi i es pot afirmar que ha tingut èxit. El pròxim repte potser serà conquerir nous territoris, sense deixar de reforçar les poblacions ja consolidades. Aragó, Madrid i Catalunya són les tres que es van interessar per aquests plans, però cap de les tres autonomies no ha arribat a arrencar. Catalunya va defensar reintroduir el felí, però els agricultors van pactar amb el Govern suspendre el pla.
El gran obstacle perquè continuar fent passos (la gran meta és aconseguir que l'estat de conservació sigui declarat 'favorable') és la possible manca de fons europeus. L'esborrany de pressupostos de la Unió Europea per al 2028 proposa finalitzar els programes mediambientals LIFE. En més de 30 anys de vida, aquests plans han permès finançar més de 6.000 projectes a Europa, entre els quals els de recuperació del linx ibèric i l'os bru. Alves admet que sense el suport d'un LIFE és molt més difícil obtenir pressupost i dur a terme accions potents perquè les comunitats acceptin el linx i se'l sentin seu.
Negociació constant
La clau per conquerir nous territoris és persuadir els habitants de les àrees seleccionades. Un bon exemple són les negociacions constants amb els caçadors. Quan un gran hisendat de referència accepta la presència del linx, això serveix d'exemple per a altres zones. "El linx desplaça la guineu i la densitat de conills, si no és excessiva, no es veu delmada, alhora que eliminen els conills malalts", sosté Sarmento.
A Martinlongo, a prop d'Alcoutim, hi ha un dels vedats de caça més grans de Portugal. El seu gestor, Carlos Alcario, es mostra indignat i sobreactua una mica amb els responsables del LIFE per la suposada "falta de suport". "No ens ajuden prou i no ens han facilitat el finançament que sí que tenen els caçadors i agricultors del Bajo Alentejo", protesta. Sarment, com ja va fer a Mértola, utilitza la seva habilitat per convèncer-lo que l'ICNF està fent tot el possible per invertir en la gestió del vedat i assegurar l'abundància de perdius i conills. La visita acaba amb una encaixada de mans amistosa.
Aquestes petites disputes són habituals en el dia a dia de totes les persones que gestionen el linx a Espanya i Portugal, sobretot a nous territoris de connexió. "Es tracta de buscar l'entesa amb els agricultors, els ramaders i els caçadors perquè entenguin que l'animal pot ser beneficiós per a ells", considera Sarment. També es treballa amb els veïns dels pobles. A Furnazinhas (que forma part de les anomenades "llogarets dels linxs" a Portugal), els ancians han participat en un mural i una escultura. I els alumnes de les escoles han fet un llibre divulgatiu sobre l'animal.
El treball dels responsables del 'LIFE Lynxconnect' que es desenvolupa a 4 comunitats autònomes i a Portugal té dos carrils paral·lels. Mentre perfils com Sarment es mouen amb astúcia pel territori perquè l'acollida local sigui còmplice i calorosa, altres se centren en tasques de millora de l'hàbitat i rastregen la muntanya a la recerca del rastre reial del linx.
Paulo Dias, un d'ells, aboca una petita quantitat d'orina de linx a prop de les càmeres per obtenir imatges precises i així disposar de censos més precisos. Dias adverteix del perill d'un nou embassament que es preveu construir: "Projectes com aquest o els parcs fotovoltaics sense compensacions poden complicar el futur dels linxs en aquesta vall, ja que molts estan en zones no protegides". I en una tercera via, hi ha la burocràcia Europa, que de moment, encara subvenciona els projectes LIFE.
Les darreres dades confirmen els bons resultats del mètode. A Espanya ja hi ha 2.047 linxs i 354 a Portugal (2.401 en total). Castella-la Manxa, amb 942 individus), és la comunitat amb més exemplars, seguida pels 836 d'Andalusia i els 254 d'Extremadura. A Múrcia i Palència, les poblacions encara estan en procés de consolidació.
