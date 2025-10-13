BCP d’Experian, la solució que fa visibles els deutors a les comunitats de propietaris
L’eina permet a bancs, asseguradores, empreses de telecomunicacions, utilities o fintech, entre d’altres, saber si una persona acumula deutes amb la seva comunitat, incentivant que saldi els impagaments
La morositat a les comunitats de propietaris és un problema que afecta tant la convivència veïnal com la qualitat que pot oferir un edifici o comunitat. S’hi instaura un clima incòmode i d’injustícia i aquesta sensació no és minoritària: segons dades del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya (CGCAFE), els deutes superen a Espanya els 1.600 milions d’euros i afecten prop del 39% de les comunitats. Davant aquestes xifres, l’aparició d’una nova eina anomenada Badexcug Comunitats de Propietaris (BCP) està capgirant la realitat de cada comunitat que n’adhereix el servei, i suposa un abans i un després en la gestió d’aquests impagaments.
Els administradors de finques es troben a la primera línia de la gestió i són qui han de lidiar amb la dificultat de recuperar les quantitats pendents de qui no compleix amb els seus pagaments. Fins ara, la manca d’eines efectives complicava aquesta tasca i obligava en molts casos a recórrer a processos judicials costosos i feixucs. Tanmateix, aquesta dinàmica està començant a canviar amb l’arribada de BCP, el nou servei desenvolupat per Experian.
El primer fitxer que dona visibilitat al deute de comunitats
BCP és el primer fitxer a Espanya que fa visibles els deutes de les comunitats de propietaris dins del sistema financer. Això significa que, gràcies a la seva integració a Badexcug —el buró de crèdit més consultat per part de la banca al nostre país—, bancs, asseguradores, empreses de telecomunicacions, utilities o fintech poden saber si una persona acumula impagaments amb la seva comunitat.
Es tracta d’un canvi profund en l’ecosistema creditici espanyol. Fins ara, la morositat a les comunitats quedava fora del radar de les entitats que concedeixen crèdits, autoritzen operacions o permeten contractar serveis. Amb BCP, aquesta informació s’incorpora als processos de decisió de les entitats, cosa que no només reforça la responsabilitat de pagament dels veïns, sinó que aporta una nova capa de transparència al mercat. Per als administradors de finques, BCP no és només un fitxer, sinó una eina eficaç que avala la seva feina i dona més tranquil·litat i seguretat a les comunitats, alhora que consolida les relacions de confiança entre administradors i veïns.
Com procedir mitjançant BCP en cas de morositat
El procediment és senzill: quan un propietari acumula impagaments, l’administrador el pot registrar al sistema i Experian s’encarrega de la notificació al deutor en estricte compliment de la normativa vigent. Aquest detall és important perquè redueix la càrrega administrativa i garanteix que tot el procés es dugui a terme amb la màxima seguretat jurídica.
L’impacte és significatiu, ja que la inclusió al fitxer actua com un incentiu al pagament immediat, evitant la via judicial en molts casos. Això es tradueix en estalvi de temps i diners per a les comunitats, en menys tensions entre veïns i en una major capacitat de gestió per part de l’administrador. A més, l’adhesió al sistema està avalada pel Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya (CGCAFE), cosa que aporta legitimitat, confiança i suport institucional.
Transparència i salut financera comunitària
En la pràctica, un dels grans beneficis de BCP és el reforç de la salut financera de les comunitats de propietaris. Quan la informació sobre impagaments es fa visible per al sistema financer, es fomenta el compliment puntual dels rebuts.
“Aquesta eina impulsa la labor dels administradors de finques, que són clau en la gestió de les comunitats i en la recuperació del deute, un problema que afecta de manera important els veïns”, afirma Pablo Abascal, president del CGCAFE. I és que l’experiència ha demostrat que, quan existeix un marc de transparència i conseqüències clares per a l’incompliment, el comportament de pagament millora. Aquest és el valor afegit que aporta BCP.
Compliment legal i garantia de confiança
Pel que fa a la garantia legal, BCP assegura que les actuacions compleixen la normativa vigent. En aquest sentit, Experian ha dissenyat BCP amb un estricte respecte a la legislació espanyola de protecció de dades. El procediment inclou dues notificacions obligatòries al deutor: un requeriment previ de pagament certificat i, en cas que el deute persisteixi, la comunicació formal de la seva inclusió al fitxer.
D’aquesta manera, l’administrador pot actuar amb total tranquil·litat, sabent que disposa d’una eina segura i eficaç que també protegeix la comunitat davant possibles reclamacions. A més, la comunitat de propietaris és sempre la responsable de les dades aportades i l’administrador actua com a encarregat del seu tractament, en línia amb allò establert per la llei.
Com registrar un deute al BCP
Accedir a BCP és senzill. Els administradors de finques col·legiats poden registrar-s’hi en línia i començar a utilitzar l’eina de manera immediata. Des d’aquell moment, compten amb el suport d’Experian, una companyia global amb més de 25 anys d’experiència en la gestió de burós de crèdit i líder en el desenvolupament de solucions basades en dades i tecnologia.
Amb BCP, l’administrador ofereix un valor afegit professional a les comunitats que representa, a més de disposar d’una eina potent. En un entorn on la informació i la transparència són cada cop més determinants, BCP modernitza la gestió i suposa un pas endavant en la professionalització del sector.
Consulta tots els detalls del servei a www.experian.es/bcp
