Un estudi de l'IDIBGI revela que la microbiota intestinal és clau en la capacitat d'atenció en persones obeses
Els investigadors han analitzat més de 1.000 persones i els resultats s'han publicat a la revista GUT
Un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) ha descobert que la microbiota intestinal juga un paper clau en la capacitat d'atenció i concentració que tenen les persones obeses. Els investigadors ja sabien que les persones amb sobrepès tenen menys capacitat d'atenció, però fins ara no s'havia estudiat la relació que tenia la microbiota intestinal amb aquesta circumstància. L'estudi s'ha fet a partir de l'anàlisi de més de 1.000 persones de tres cohorts poblacionals diferents i els resultats s'han publicat a la revista científica GUT. La recerca vincula un nivell més elevat de proteobactèries en la microbiota amb una pitjor capacitat d'atenció amb persones obeses.
En aquesta recerca, l'equip investigador s'ha centrat a identificar els components específics de la microbiota intestinal que s'associen amb una major o menor capacitat de concentració i atenció. Per això, s'han analitzat mostres de femta i de sang de tres cohorts que sumen. Per integrar totes aquestes dades s'han aplicat tècniques de càlcul avançat basades en aprenentatge automàtic, que permeten examinar una informació que abans era inabastable i obtenir un coneixement més profund i de gran valor.
En una primera anàlisi de dues cohorts poblacionals, es va comprovar que les persones amb obesitat i menor capacitat d'atenció presentaven una microbiota amb més proteobactèries i alteracions en el metabolisme del triptòfan, un aminoàcid essencial que s'obté a través de la dieta i que es processa amb la participació de la microbiota intestinal. Aquesta troballa va conduir a aprofundir en el paper del metabolisme del triptòfan.
A partir d'aquestes dades, els investigadors van comprovar que els nivells més alts d’un compost derivat, anomenat 3-HAA, s’associaven a una millor atenció, mentre que altres compostos mostraven l’efecte contrari. Per comprovar si aquesta relació era una causa real, els investigadors de l'IDIBGI van fer proves amb models animals, en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El que es va fer va ser trasplantar microbiota de persones a ratolins, i es va observar que els animals que rebien microbiota de donants amb millor atenció mostraven senyals compatibles amb una millor flexibilitat cognitiva i capacitat d’atenció.
A més, es va veure que tant una dieta rica en greixos com l’eliminació de la microbiota amb antibiòtics reduïen els nivells de 3-HAA en els ratolins. En canvi, quan es transferia la microbiota de persones amb alta atenció, aquests nivells augmentaven notablement.
En un altre model, la mosca de la fruita amb una dieta rica en sucre que indueix a obesitat, els investigadors van veure que van perjudicar els comportaments relacionats amb l’atenció, mentre que la suplementació amb 3-HAA els va millorar. En conjunt, el treball assenyala la microbiota intestinal i el 3-HAA com a possibles dianes per millorar l’atenció en context d’obesitat. Així i tot, calen més estudis per confirmar causalitats i per explorar intervencions específiques que es podrien fer a diversos nivells com el dietètic, probiòtic o d’altres.
L'estudi ha estat liderat pel cap del grup de recerca en Medicina i Biologia Integrativa de Sistemes de l’IDIBGI, el doctor Jordi Mayneris-Perxachs i també hi han col·laborat la UPF, la Fundació FISABIO, el CIBEResp, l’Institut I2SysBio (Universitat de València – CSIC), i la Universitat de Southampton, entre d’altres.
