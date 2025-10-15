Entrevista | Amadeu Alemany Escriptor
«Una hipòtesi és que qui coneixem per Déu sigui un àlien»
"Potser algú amb tecnologia més avançada ens coneix i de tant en tant es fa una visita. Per què no?"
Albert Soler
Guionista de ràdio i televisió i escriptor, Amadeu Alemany va descobrir durant un viatge a Terra Santa per motius periodístics, un arxiu inèdit de pergamins amb representacions i dibuixos de fa més de dos mil anys. Ara publica aquell episodi a Shoshana, en forma de novel·la per respectar la confidencialitat a què es va comprometre.
Tot això que explica al llibre sembla inventat, ja em perdonarà.
Estic d’acord amb vostè, sembla ficció. Però li puc assegurar que no ho és. Jo vaig ser el primer sorprès quan una persona molt important de l’Església catòlica a Catalunya, em va obrir les portes a Jerusalem. Sabia que m’interessava investigar si a les Sagrades Escriptures hi havia alguna referència al fenomen OVNI, i em va recomanar parlar amb un erudit en concret.
Va confiar de seguida en vostè?
En guanyar-me la confiança d’aquella persona, em va acompanyar a un arxiu en un lloc que no puc desvetllar. Allà vaig ensopegar amb uns pergamins inèdits, no només pel que explicaven sinó per com ho explicaven.
No em digui que estaven escrits a màquina.
He, he, estem parlant de documents de més de dos mil anys d’antiguitat on hi havia dibuixos. Dibuixos, gargots i gràfics, molt mal fets però que feien pensar molt. Com més ho estudiava, més coses estranyes trobava. La mateixa persona que m’ho va mostrar em va aconsellar que ho escrivís com a novel·la, perquè no em creurien. I em va posar dues condicions, si ho escrivia.
Quines?
Que no l’esmentés i que tampoc on esmentés el lloc on estàvem.
Va trobar rastres d’extraterrestres durant la vida de Jesucrist?
És molt difícil arribar a conclusions de manera objectiva. Eren dibuixos molt primaris en menys de quaranta pergamins, sovint no saps ni què intenta transmetre l’autor. Ara bé, en algun moment determinat hi ha escenes en què es veu una mena de personatge humà, i al costat una figura molt més alta, gegantina. I al costat de tots dos una mena de medusa gegant, com una ametlla.
En va fer fotografies?
No se’m va permetre. Però amb les notes que vaig prendre i els records, vaig demanar a un artista que els reproduís, per això surten al llibre. En un altre dibuix es veuen muntanyes i, en un extrem, penjada, altra vegada hi ha una mena de medusa. Escenes semblants són a diversos pergamins. No sé si són concloents, però com a mínim et fan pensar.
I si tot plegat no és més que un bromista que fa dos mil anys va fer aquests dibuixos per enredar a qui ho trobés?
Estaria molt bé, seria un fet curiós i prou interessant (riu). Ara bé, hauria de ser algú molt creatiu, perquè no coneixien la perspectiva, per dibuixar en aquell temps un humà i, al costat, algú tres vegades més alt. I què hi feia una mena de medusa gravitant per sobre d’unes muntanyes? Seria un bromista molt creatiu, amb molta imaginació.
En definitiva: hi ha extraterrestres a la Bíblia o no n’hi ha?
Vaig preguntar a aquella persona si a les Sagrades Escriptures hi ha prou vestigis que mostrin que aquella gent havia vist éssers que no entenien que poguessin ser d’un altre món, i per això els anomenaven àngels o Déu. Ell mai no em va respondre, em va dir que mirés tot el que volgués i en tragués les meves conclusions.
I quines són?
Penso que aquesta persona, que és algú important dins de l’Església catòlica a Jerusalem, alguna cosa sospita. El mateix que em passa a mi. Perquè aquells pergamins donen a entendre que algú va dibuixar tot allò per algun motiu.
Perquè algú els trobés?
Els pergamins estan en un monestir, això sí que ho puc dir. Doncs bé, durant les meves estades allà, he entès que molts monestirs i temples no van ser aixecats en un lloc a l’atzar, sinó que estan en ubicacions que havien tingut importància. A Terra Santa, grates tres metres i comences a trobar coses. Amb això vull dir que no trobo estrany que en aquella ubicació concreta, trobessin els pergamins que algú va amagar un dia per alguna raó. Aleshores alguna gent escrivia, no solia dibuixar. Per tant, la gran pregunta és qui ho va dibuixar i per què.
Soc creient, però ha canviat la meva visió de la religió
Parlant clar: això que coneixem per Déu podria ser un àlien?
És una de les hipòtesis. Per què no és possible que alguns éssers ens haguessin visitat en aquell moment històric? I per què no podien tenir interaccions amb algú? Ni tan sols jo sé si els personatges que hi surten estan relacionats amb Jesucrist o són el mateix Jesucrist. Però insisteixo: qualsevol lectura d’aquells pergamins serà sempre molt subjectiva.
És vostè creient?
Sí que ho soc, però ha canviat la meva visió de la religió. A Jerusalem vaig parlar també amb una monja, ja molt vella, i en cap moment va negar l’existència de vida extraterrestre. Em va arribar a dir que no dubta de l’existència d’éssers més avançats, no només tecnològicament, també espiritualment, i per tant més propers a Déu que nosaltres. «Essent així, per què no poden treballar per Déu i ser anomenats àngels per nosaltres?», em va dir. Potser algú amb tecnologia més avançada ens coneix i de tant en tant es fa una visita. Per què no?
