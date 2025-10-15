Una vacuna provada a Can Ruti millora el tractament del càncer de bufeta
La injecció, batejada amb el nom de Ruti, potencia la resposta immunitària dels pacients i augmenta l’eficàcia de les teràpies actuals.
Beatriz Pérez
Un estudi pilot de 40 pacients liderat per IrsiCaixa (centre impulsat per Fundació La Caixa i la Conselleria de Salut) i l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) ha confirmat que la vacuna Ruti millora el tractament del càncer de bufeta no invasiu, potencia la resposta immunitària i aporta beneficis clínics. Aquesta vacuna és un tipus d’immunoteràpia perquè es basa en l’activació del sistema immune. Els resultats han sigut publicats a la revista European Urology.
El càncer de bufeta és una de les malalties urològiques més freqüents i, en més d’un 75% de casos, es diagnostica en la seva forma no musculoinvasiva, és a dir, quan el tumor no ha envaït la capa muscular de l’òrgan afectat. Aquest estudi, que s’ha portat a terme a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Can Ruti), mostra que aquesta vacuna, de la farmacèutica Archivel Farma, potencia l’eficàcia del tractament actual per a aquest càncer.
Els resultats són tan "prometedors" que, malgrat que l’assaig es troba en fase u, els investigadors ja han vist un "impacte en l’eficàcia". "Hem vist que la malaltia no progressa en cap pacient a qui s’ha posat aquesta vacuna i no en mor cap", certifica Cecilia Cabrera, coautora principal de l’estudi i líder de grup d’IrsiCaixa i l’IGTP. "És molt esperançador per als pacients que tenen aquest tumor", prossegueix. Un tumor associat al tabac i amb més incidència en fumadors.
Tractament estàndard
El tractament estàndard per a aquest tipus de càncer és la vacuna BCG, originalment dissenyada contra la tuberculosi. La seva eficàcia, però, "és encara limitada", ja que la recurrència i progressió del tumor continuen sent un repte per a molts pacients.
Aquest estudi prova una nova estratègia terapèutica, que consisteix a administrar abans de la BCG la vacuna Ruti, la qual cosa "potencia la resposta del sistema immunitari i podria reduir el risc de reaparició i avenç de la malaltia". "Amb la vacuna Ruti entrenem el sistema immune abans de la vacuna de la tuberculosi", assenyala Cabrera. "Si tu administres dues o tres vegades una mateixa vacuna, el sistema immune s’esgota. Però si li dones dues vacunes semblants, tot i que no iguals, potencies la resposta immune. Aquesta va ser la nostra idea de base i hem vist que és el que passa", afegeix.
