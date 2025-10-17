Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
A més, està en la posició 20 del rànquing de Catalunya
Patricia López Avilés
Una de les majors preocupacions socials a Espanya és la desigualtat econòmica. Els sous són molt baixos i el nivell de vida molt alt. Així doncs, és molt difícil arribar a final de mes i poder gaudir d'un habitatge digne.
Tot i que el país ha experimentat un creixement sostingut en els darrers anys, la distribució de la riquesa continua sent molt desigual. Les dades sobre renda i poder adquisitiu mostren una bretxa significativa entre els sectors més afavorits i aquells que amb prou feines aconsegueixen cobrir les necessitats bàsiques.
Segons l'Enquesta de condicions de vida amb dades del 2023, publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 26% de la població espanyola viu en risc d'exclusió social i gairebé un 10% de la població arriba a final de mes amb molta dificultat, xifra que ha augmentat respecte del 2022.
Aquest augment és degut, en part, a l'escalada de preus i la crisi energètica, que van afectar especialment les famílies més vulnerables.
Desigualtats entre comunitats autònomes
Encara més, les taxes de risc de pobresa o exclusió social més elevades es van produir a Andalusia (37,5%), les Canàries (33,8%) i Extremadura (32,8%).
Al costat contrari, el País Basc (15,5%) i Navarra (17,2%) van presentar les taxes de risc de pobresa o exclusió social més baixes.
Fins i tot dins d'una mateixa comunitat autònoma o província, les desigualtats persisteixen entre zones urbanes i rurals o entre barris d'una mateixa ciutat.
El municipi de Girona
Aquestes dades també es veuen reflectides a la darrera estadística que ha tret a la llum l'Agència Tributària, en el qual mostra el posicionament dels municipis més grans de 1.000 habitants per Renda bruta mitjana el 2023.
A Catalunya aquesta desigualtat també es nota als seus municipis: mentre que 19 dels 20 més rics es troben a la província de Barcelona, només un és a Girona.
Es tracta de Fornells de la Selva a la comarca del Gironès, que amb una renda bruta mitjana de 46.939 euros anuals ocupa la posició 18 al llistat autonòmic.
Tot i això, no ha aconseguit entrar dins de les 25 localitats més riques a escala nacional, liderades per Pozuelo de Alarcón (Madrid), amb més de 88.000 euros de renda.
Els més rics de Catalunya
I és que Barcelona, amb 37.532 euros de mitjana, és la província amb més poder adquisitiu de Catalunya i conté els municipis més rics de tota la comunitat autònoma.
El primer és Sant Just Desvern (Baix Llobregat) que, amb una renda mitjana de més de 67.000 euros per persona, repeteix com el municipi més ric de Catalunya per segon any consecutiu i es posiciona com la tercera localitat amb més renda a escala nacional.
El segueix Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), que té una renda de 66.073 euros i es posiciona com el quart poble més ric d'Espanya. I, en tercer lloc, hi ha Matadepera (Vallès Occidental) amb 65.536 euros anuals i el cinquè municipi amb més renda bruta de l'Estat.
Aquesta és la llista completa de les 20 localitats de Catalunya amb més renda bruta personal a l'any, segons les dades de l'Agència Tributària:
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat): 67.265 euros
- Sant Cugat (Vallès Occidental): 66.073 euros
- Matadepera (Vallès Occidental): 65.536 euros
- Alella (Maresme): 62.304 euros
- Sant Vicenç de Montalt (Maresme): 59.363 euros
- Cabrils (Maresme): 58.951 euros
- Sitges (Garraf): 57.011 euros
- Lliçà de Vall (Vallès Oriental): 56.412 euros
- Cabrera de Mar (Maresme): 53.476 euros
- Tiana (Maresme): 52.908 euros
- Vallromanes (Vallès Oriental): 52.530 euros
- Teià (Maresme): 52.119 euros
- Ametlla del Vallès (Vallès Oriental): 50.454 euros
- Premià de Dalt (Maresme): 49.891 euros
- Sant Andreu de Llavaneres (Maresme): 49.845 euros
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental): 49.050 euros
- Begues (Baix Llobregat): 48.464 euros
- Fornells de la Selva (Gironès, Girona): 46.939 euros
- Gurb (Osona): 46.357 euros
- Vilassar de Mar (Maresme): 45.913 euros
