Beques que transformen vides
L’Ana, la Mireya, el Joaquín i el Javier han pogut accedir a estudis universitaris gràcies a una beca, que, a més de suport econòmic, els ha ofert acompanyament per poder deixar de banda els problemes i formar-se per complir els seus somnis
Pau Lizana Manuel
"T’enfrontes a un sistema educatiu nou... Però gràcies a les eines de la beca, com l’orientador i les xerrades sobre gestió de l’estrès, a poc a poc tot va ser més fàcil", explica l’Ana.
Mireya Almeida no donava crèdit quan va rebre el correu electrònic que la confirmava com una de les becades. "El primer que vaig fer al saber que me l’havien donat va ser trucar a la meva mare plorant i dir-li: ‘Mama, ¡per fi una cosa bona!’", rememora. Per a aquesta jove de Fuenlabrada, que ha acabat un grau en Biologia a la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), la beca de grau de la Fundació La Caixa li ha permès no dependre econòmicament dels seus pares.
I és que aquestes ajudes de la Fundació La Caixa, destinades a estudiants amb expedients brillants i recursos econòmics limitats, estan dotades amb 750 euros. "La beca de grau per a mi ha suposat llibertat" i "haver pogut mantenir-me per mi mateixa", resumeix la Mireya.
Aquesta jove també valora, més enllà de la dotació econòmica, altres eines que li ha aportat el programa. "La beca busca que et desenvolupis com a professional i adquireixis habilitats que en el futur no només et serveixin per estudiar o treballar, sinó més en el camp personal", relata. De fet, a més de l’acompanyament i dels ajuts econòmics, el programa preveu per als becats cursos d’idiomes i una formació en habilitats transversals.
Ara, la Mireya, que des de petita tenia clar que volia ser policia, busca "combinar el vessant científic" dels seus estudis en Biologia amb la criminalística "per treballar en un laboratori i contribuir a la justícia social" des de la policia científica, explica.
En els seus cinc primers anys, el programa de Beques de Grau de la Fundació La Caixa, que combina excel·lència i equitat social, ha fet possible que 255 joves amb talent i escassos recursos econòmics accedeixin a la universitat.
"El primer que vaig pensar quan em van donar la beca va ser: ¡impossible!", explica Ana Vázquez, una altra de les becades. Acabava de saber que formaria part de la primera promoció d’estudiants becats pel programa. Avui, acaba de graduar-se en Història per la Universitat de València (UV). "Va ser un alleujament econòmic per als meus pares", admet. Accedir a aquest tipus d’ajudes és vital per assegurar la igualtat d’oportunitats entre els joves i evitar que es perdi talent com a conseqüència de la falta de recursos econòmics per poder estudiar.
L’Ana va trobar la seva vocació a l’ESO. "Vaig començar a ensenyar als meus companys el que no entenien. Allà em vaig adonar que explicar una cosa tan important com la història, que ens diu d’on venim i on anem, és superbonic", explica.
No obstant, els primers mesos de l’Ana a la universitat no van ser fàcils. "T’enfrontes a un sistema educatiu nou, assignatures més denses... Però gràcies a les eines de la beca, com l’orientador o les xerrades sobre gestió de l’estrès i l’ansietat, a poc a poc tot va ser més fàcil", relata.
En el seu cas, el seu orientador Alfonso, va ser allà des del primer dia per ajudar-la a "veure els errors, no com un fracàs, sinó com una oportunitat per millorar", assegura. Veure com els becats "no som només un número, sinó persones amb problemes i moltes situacions diferents, i que et comprenguin, ha sigut molt important", reflexiona.
Ara, l’Ana ja està matriculada en un màster en Història Contemporània a la mateixa universitat i no descarta anar més enllà en el món acadèmic i intentar accedir a un doctorat o una càtedra.
"El millor any de la meva vida"
Un altre dels beneficiaris d’aquella primera promoció de Beques de Grau va ser Joaquín Márquez. Aquest noi d’Almeria però d’origen argentí va decidir estudiar Física a la Universitat Complutense de Madrid (UCM) inspirat per divulgadors com Quàntum Fracture o Javier Santaolalla. El que més va marcar Márquez durant la seva etapa universitària va ser l’any que va passar a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA). Allà, "no només vaig estudiar física dels millors professors del país, sinó que també em vaig envoltar d’una sèrie d’amics que porto encara al cor", rememora un somrient Márquez, que assegura que va ser "un dels millors anys" de la seva vida.
Participar en un programa de mobilitat internacional és, de fet, un de les compromisos que accepten com a beneficiaris del programa. Les ajudes mensuals que reben augmenten 400 euros mentre es queden a l’estranger i també compten amb una dotació única de 400 euros més per a despeses de desplaçament i instal·lació.
Per a Javier Barrio, un altre dels beneficiaris del programa que acaba de graduar-se en Biotecnologia per la Universitat de València, conèixer la resta de becats va ser un dels avantatges més grans que li va aportar la beca. "He guanyat amistats molt bones i contactes per al futur, ja que tots som persones talentoses en els nostres camps", assegura aquest jove, que es va decantar per aquesta carrera inspirat per les visites que va fer amb el seu pare al Museu de Ciències Naturals de València (UV).
El Javier anima tot el que s’ho plantegi a presentar-se a la beca i complir els seus somnis. "Si comparo la persona que era en primer de carrera amb el que soc ara, veig una evolució completa en tots els aspectes de la meva vida", reflexiona.
