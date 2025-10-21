Una dona no és acomiadada 'in situ' després de fer insults homòfobs a un dels seus companys
Un home va ser maltractat verbalment de manera reiterada per part d'una companya de feina
O. Casado | EFE
Trobar-te en una situació laboral desfavorable és possible. A vegades, pots tenir caps o companys que no són gaire afectuosos i et fan mòbing. Això és el que va passar a un treballador de L'Oreal a El Corte Inglés de León. L'home va ser maltractat verbalment per part d'una companya, dient-li "maricó", "foca", "maricona dolenta" i "puto gras". A més, quan el company passava per on ella era, la dona deia "aquí ve la marquesa".
Els fets es remunten al Nadal del 2023, però el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Castella i Lleó va rebutjar l'acomiadament de l'empleada en entendre que la falta comesa havia prescrit quan es va iniciar el procés d'acomiadament. En una sentència del passat mes de juliol a què ha tingut accés EFE, el TSJ de Castella i Lleó desestima el recurs de l'Oreal contra una sentència del 4 de març del jutjat social núm. 2 de Lleó.
A més d'insultar el seu company, la dona desacreditava altres treballadors quan estaven atenent els clients i realitzava constants crítiques i un control injustificat d'altres empleats, fet que va generar un clima "totalment insostenible" al centre de treball.
Per què es rebutja l'acomiadament?
El TSJ explica que l'article 60 de l'Estatut dels Treballadors indica que "les faltes lleus prescriuran al cap de deu dies; les greus, al cap de vint dies, i les molt greus, al cap de seixanta dies a partir de la data en què l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en tot cas, al cap de sis mesos d'haver-se comès".
La sentència del jutjat de primera instància va estimar la demanda en entendre que concorria la prescripció llarga, aclareix el TSJ, que afegeix que per a aquest tipus de prescripció la norma disposa que es computarà des de la comissió dels fets.
I en aquest cas, encara que els fets estan perfectament constatats, no es van prolongar més enllà del Nadal del 2023, per la qual cosa el "dies a quo" -moment en què comença a comptar el termini- no pot anar més enllà d'aquesta data i l'empleada va ser acomiadada el setembre del 2024.
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
- Girona es posa en forma: «boom» d’afluència al gimnàs