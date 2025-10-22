El nivell del mar acabarà inundant més de 100 milions d'edificis en uns segles, segons les dades d'aquest estudi
Els seus efectes són gairebé irreversibles
Pablo Javier Piacente / T21
El nostre planeta perilla segons un nou estudi. I és que, més de 100 milions d'edificis d'Amèrica Central, Amèrica del Sud, del Sud-est Asiàtic i de la costa d'Àfrica podrien quedar destrossats a conseqüència de l'augment del nivell del mar. L'única manera d'aturar o almenys intentar-ho és reduir ràpidament les emissions contaminants.
Un nou estudi liderat per la Universitat McGill, al Canadà, aporta la primera avaluació detallada, realitzada edifici per edifici, del risc que planteja l'augment del nivell del mar sobre les zones costaneres de l'hemisferi sud. El resultat és inquietant: fins i tot amb increments reduïts, milions de construccions quedarien exposades a inundacions permanents i podrien desaparèixer.
Els autors van analitzar 840 milions d'edificis a l'Àfrica, el sud-est asiàtic i Amèrica Central i del Sud, combinant imatges satel·litàries amb dades d'elevació per modelar la inundació d'acord amb diferents escenaris d'augment del nivell del mar.
Escenaris concrets
Amb només 0,5 metres d'increment, un nivell fàcil d'assolir durant els pròxims segles encara amb fortes retallades d'emissions, al voltant de 3 milions d'edificis quedarien en risc d'inundació. Amb 5 metres de pujada, el nombre saltaria a uns 45 milions, i en un escenari extrem de 20 metres l'exposició pujaria a uns 136 milions d'edificis.
Estudis previs sobre l'impacte de l'increment del nivell del mar a les ciutats costaneres i fins i tot una anàlisi de la NASA han arribat a conclusions similars. Els científics subratllen, a més, que la distribució geogràfica del risc no és homogènia: la topografia costanera i la localització d'assentaments fan que certs països i regions quedin especialment exposats, amb barris sencers i peces clau d'infraestructura directament amenaçades, com ara ports, refineries i àrees de patrimoni cultural, entre d'altres.
La vulnerabilitat concentrada en algunes zones augmenta el potencial d'interrupcions en cadenes logístiques i en el subministrament de béns essencials, amb repercussions econòmiques i socials més enllà de les regions inundades.
Planificar per salvar àrees en el futur
La investigació, publicada a la revista npj Urban Sustainability, ofereix a més eines pràctiques: les dades s'han fet accessibles mitjançant un mapa interactiu allotjat a Google Earth Engine, que permet a planificadors i gestors visualitzar les àrees de més exposició i dissenyar respostes locals d'adaptació.
Referència
Assessing the exposure of buildings to long-term sea level rise across the Global South. M. Willard-Stepan et al. npj Urban Sustainability (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s42949-025-00259-z
D'acord amb una nota de premsa, és imprescindible integrar escenaris de llarg termini a la planificació territorial, prioritzar infraestructures crítiques i considerar solucions que van des de defenses costaneres fins a la gestió ordenada del retir de les poblacions, quan protegir resulti inviable. En definitiva, les decisions preses avui sobre emissions, planificació i inversió en adaptació determinaran quants edificis i comunitats es podran salvar en un futur.
Els responsables de l'estudi indiquen que, tot i que el ritme de l'augment del nivell del mar és lent en termes humans, els seus efectes són pràcticament irreversibles a escala de segles, si no s'atura la crema de combustibles fòssils i la generació consegüent d'emissions contaminants.
