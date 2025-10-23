Karl Fagerström, expert en addicció al tabac: "Espanya ha de permetre alternatives als cigarrets"
Aquest defensor de la reducció de danys davant l’abandonament del tabac, és autor del Test de Fagerström, eina global per mesurar l’addicció
Beatriz Pérez
Què va fer que s’especialitzés en l’addicció a la nicotina?
Jo treballava amb drogodependents en els anys 70. Eren addictes a opiacis, amfetamines, cocaïna... I molts em deien: "També m’agradaria deixar de fumar, però em costa tant com deixar les altres drogues». Així que vaig començar a investigar el tema i vaig fundar una clínica per deixar de fumar el 1975.
Avui se centra més en la reducció de danys.
Sí. No és fàcil deixar de fumar. Només un 20% de les persones deixen de fumar al cap d’un any. I, si ho intenten pel seu compte, menys del 5%. En realitat, la nicotina no és el problema. A Suècia, molts fumadors es van passar a l’snus, que es col·loca sota el llavi superior.
Causa malalties?
No causa càncer ni malalties respiratòries. Per això vaig començar amb productes farmacèutics –xiclets o esprais de nicotina–, a promoure que, si algú no pot deixar el tabaquisme per complet, almenys que deixi de fumar utilitzant nicotina per altres vies més segures. Aquesta ha sigut la meva línia de treball durant 20 anys. Aquests productes menys nocius són necessaris perquè és més fàcil canviar a una cosa que contingui nicotina que deixar-ho de cop.
Defensa l’snus i les bossetes de nicotina.
Les bossetes de nicotina són una versió neta de l’snus. Els seus ingredients són molt semblants als dels productes farmacèutics de substitució de la nicotina i probablement no estan associats a morts. Si volem reduir el patiment, la malaltia i la mort, són una bona solució.
Metges espanyols avisen que les bossetes de nicotina i l’snus són productes estrella de la indústria del tabac sense fum, un lobby amb molta força a Suècia.
És cert que la indústria del tabac vol vendre els seus productes i que té un passat poc ètic. No obstant, hi ha una conseqüència no desitjada al prohibir els productes més segurs: que els cigarrets –que maten– continuaran sent el producte principal de consum, i els ven la indústria del tabac. M’alegraria que els metges espanyols volguessin prohibir els cigarrets en comptes de les bossetes de nicotina.
Els cigarrets electrònics són millors que els tradicionals?
Absolutament. Un cigarret allibera entre 6.000 i 7.000 substàncies químiques, i unes 60 o 70 són cancerígenes. El cigarret electrònic, una fracció d’això. Però no és innocu: afecta els pulmons.
Els metges espanyols afirmen que els joves poden començar a fumar pels vaporejadors.
En països on el vaporeig està estès no hem vist un augment del consum entre joves.
Suècia ha reduït el tabaquisme a menys del 5%.
Un 5,3%. És el nivell que l’OMS anomena final del joc del tabac.
Quin és el repte d’Espanya en la lluita contra el tabaquisme?
Molts pensen que n’hi ha prou d’informar bé o apujar preus perquè la gent deixi de fumar, però no és així. No han funcionat les prohibicions històriques. És molt difícil aconseguir una societat lliure de nicotina, sobretot quan no causa psicosi ni pèrdua de judici, com l’alcohol. Per a un fumador és més fàcil deixar el tabac si té alternatives.
Espanya prohibirà poder fumar a les terrasses.
Em sembla molt bé. A Suècia no es pot fumar en terrasses ni platges. Això empeny els fumadors a buscar alternatives més segures.
Defensa que hi ha maneres segures de consumir nicotina.
Sí. La nicotina no sembla causar càncer ni malalties respiratòries ni augmenta el risc d’infart.
Què li sembla la lluita antitabac a Espanya?
El tabaquisme no ha baixat gaire. Necessiteu fer alguna altra cosa. A Suècia, els homes utilitzen snus i tenen la mortalitat més baixa per tabac de la UE. Si Espanya tingués aquest hàbit, moririen 29.000 homes menys cada any.
