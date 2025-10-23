L'aerolínia ha perdut el teu equipatge?
Això és el que has de fer immediatament, segons l'advocat especialista
Sarai Bausán García
Que et perdin la maleta a l'aeroport és una cosa que pot passar i que la trobis en males condicions també. Així doncs, si el que vols és reclamar aquesta pèrdua o deteriorament del teu equipatge, això és el que has de fer segons l'advocat Joaquín Moeckel. Si trigues més, potser no tindràs res a fer!
L'expert ha parlat d'aquest tipus de contratemps després que es donés a conèixer que el jutjat ha dictaminat a favor d'un passatger que havia denunciat una aerolínia per perdre-li la maleta, però no tenia cap document on s'especifiqués quants dies havia estat desapareguda. "Ningú ha provat els dies perquè té un paper signat, però sense data, però el jutge s'ha decantat per la part més feble, que és l'usuari, i l'ha indemnitzat per cada dia que no ha tingut la maleta", ha assenyalat l'advocat.
Què cal fer davant de la pèrdua de l'equipatge?
Però perquè aquesta problemàtica no es repeteixi i es pugui reclamar la totalitat dels dies de pèrdua amb més seguretat, l'advocat ha aconsellat presentar la reclamació abans d'abandonar l'aeroport: "Estàs a la cinta, esperes una estona raonable i no apareix la maleta. Doncs des del mateix aeroport has d'anar als taulells de la línia".
Sobre la importància de reclamar en el mateix moment en què es detecta la pèrdua, Moeckle ha afegit: "Més que res perquè hi ha un temps per posar la reclamació, aleshores si tu te'n vas i no poses la queixa perquè et diuen 'no es preocupi, això els ho enviem quan aparegui', com consta la pèrdua?'".
Tal com ha mostrat la mateixa Junta d'Andalusia, si es produeix una pèrdua, dany o deteriorament a l'equipatge, la responsabilitat recau sobre la companyia aèria contractada, "a la qual s'ha de comunicar la incidència, perquè respongui reparant o restituint el perjudici causat". "És essencial informar de la incidència immediatament, abans d'abandonar l'aeroport, acudint als taulells de l'aerolínia o als serveis d'assistència a terra", ha afegit.
Per dur a terme aquesta reclamació, cal emplenar el Part d'Irregularitat d'Equipatge (PIR), que s'ha d'emetre al mateix moment en què es produeix l'incident. Caldrà lliurar una còpia a l'aerolínia i guardar-ne una altra per a l'usuari. "Aquest document no substitueix la reclamació formal, però és un requisit imprescindible per demostrar la incidència. Sense ell, serà difícil acreditar la situació", ha afirmat.
Què fer davant el dany o la pèrdua de l'equipatge
Així mateix, el Govern andalús ha recomanat presentar la reclamació immediatament després d'haver emplenat aquest document malgrat que es compti amb un termini de reclamació més gran, que és de 7 dies des de la recepció de l'equipatge en el cas de les maletes danyades, i de 21 des que es recuperi per als retards a la recepció de l'equipatge.
"Quan es produeixi la pèrdua de l'equipatge, encara que no hi ha un límit concret, es recomana reclamar tan aviat com sigui possible, després dels 21 dies en què l'equipatge hagi estat endarrerit o després que la companyia confirmi la seva pèrdua", ha incidit, a més d'aconsellar guardar tots els documents relacionats amb el viatge, com ara bitllets, targetes d'embarcament i el PIR, ja que seran necessaris per fer la reclamació.
