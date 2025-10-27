Les Illes tenen molts problemes de reubicació amb els migrants: l'Estat no compleix la normativa!
"Exigim un canvi de ritme i demanem que deixin de manipular les xifres"
Alexandra Socorro
El problema de la reubicació de migrants està duent molts maldecaps a les Canàries, Ceuta i Melilla. Aquests territoris estan tensats i segons el Reial decret que regula la capacitat ordinària d'acollida de cada comunitat autònoma, hi ha un termini de 15 dies per reubicar-los, tot i que això no està succeint. Des del 29 d'agost només quatre menors han estat traslladats fora de les Illes per procediment exprés, dels 47 que s'haurien d'haver fet. Així doncs, l'Estat ha incomplert amb el 91% de les derivacions pertinents.
Alfonso Cabello, portaveu del Govern de les Canàries, ho ha titllat de situació "desesperada"
La situació s'allunya de millorar. La setmana passada, segons va informar Alfonso Cabello, es va preveure el trasllat de només tres menors més mitjançant el procediment exprés. Un ritme que l'Executiu canari considera clarament "insuficient" per alleujar l'amuntegament que pateixen les Illes, la capacitat d'acollida del qual ja està triplicada. L'escenari és "injustificable" i, en paraules de Cabello, perpetua l'estat d'"emergència i amuntegament" que les Canàries arrossega des de fa més de dos anys.
"Cal recalcar una idea: el Govern d'Espanya no compleix ni les Illes, ni els nens i nenes, ni amb el Tribunal Suprem", va denunciar el portaveu de l'Executiu canari. A més, ha subratllat que l'Administració central tampoc no està respectant "els ritmes que ells mateixos es van comprometre a complir". Un exemple clar, va assegurar, és la interlocutòria de l'Alt Tribunal dictada fa set mesos en què s'ordenava a l'Estat assumir la tutela de més d'un miler de menors migrants no acompanyats amb sol·licitud d'asil en un termini "improrrogable" de 10 dies. Des de llavors, en 210 dies, només se n'han derivat 191 de menors: menys d'un nen al dia.
Cabello va atribuir la situació a un "dèficit de diligència" per part de l'Estat, cosa que, va advertir, dificultarà el compliment del compromís de reduir a 800 el nombre de menors migrants a les Illes en el termini d'un any. Al ritme actual de reubicacions, aquest objectiu es considera inviable, especialment si es té en compte que, segons les previsions del Govern canari, les derivacions es podrien prolongar durant més d'un any. "S'està vulnerant el dret dels nens i es continua deixant les Canàries sola davant d'aquesta responsabilitat", va denunciar Alfonso Cabello.
Un canvi de ritme
La demanda per part de la comunitat autònoma és clara: "Exigim un canvi de ritme i demanem que deixin de manipular les xifres. Que demostrin amb fets i trasllats quina és realment la voluntat de l'Estat i el seu grau de compromís". Unes declaracions que arriben després que, des de la Secretaria d'Estat de Migracions, s'acusés les Canàries de no remetre els expedients necessaris per reubicar els menors migrants amb sol·licitud de protecció internacional. Això, segons fonts del Ministeri, estaria impedint ocupar totes les places disponibles a la Península.
Des del Govern autonòmic, no obstant això, s'insisteix que si veritablement hi ha places lliures, "podrien traslladar immediatament als 65 menors que romanen actualment al recurs estatal Canàries 50". L'estada dels menors en aquest centre no hauria de superar dues setmanes, segons el compromís assumit per l'Estat. Tot i això, l'Executiu autonòmic ha denunciat en reiterades ocasions que molts d'aquests joves romanen en el recurs des de fa més de dos mesos.
Una situació que no s'hauria de repetir, especialment ara que les dues administracions han acordat que les entrevistes als menors es realitzaran directament als centres canaris on ja es troben els nois. D'aquesta manera, s'evitarà el pas previ pel recurs Canàries 50 abans del trasllat a la Península. De fet, aquest procediment previ havia generat confusió entre molts dels joves, que no entenien per què han d'abandonar temporalment el centre on resideixen per ser enviats a un altre, sense garanties clares sobre el seu destí definitiu. La incertesa ha fet que alguns desisteixin de continuar el procés de reubicació.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- Un ferit en bolcar un cotxe a Santa Cristina d'Aro
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social