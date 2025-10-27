Aquest era el país del món que fins ara no tenia mosquits
L'expert ha trobat tres mosquits de la mateixa espècie aquest mes d'octubre
Joan Lluís Ferrer
Sabies que hi havia un país en què fins ara no habitaven els mosquits? Doncs sí, era així, fins fa poc. El clima de l'illa i l'aïllament geogràfic l'havien fet com un territori on un mosquit no hi podia viure. Tot i que això ha canviat, ja que un expert ha trobat tres exemplars de la mateixa espècie.
Islàndia és, segons els experts, l'únic país del món on no hi ha mosquits, pel fet que fins i tot a l'Antàrtida hi ha una mena d'aquest insecte, el curiós i singular mosquit antàrtic.
El descobriment va ser anunciat al grup de Facebook 'Insectes a Islàndia' per l'aficionat Björn Hjaltason, que va veure el 16 d'octubre al municipi de Kjós, al sud de l'illa, cosa que semblava a primera vista «una mosca d'un aspecte estrany», segons va informar la televisió pública RUV.
Després d'aquest exemplar, Hjaltason en va trobar dos més, que va entregar per ser analitzats a l'Institut d'Història Natural d'Islàndia, que va confirmar la sospita inicial que es tractava de mosquits.
Espècie molt resistent al fred
L'entomòleg Matthías Alfredsson, de l'Institut d'Història Natural, ha explicat a RUV que es tractava de l'espècie Culiseta annulata, que és molt resistent al fred, i és probable que el mosquit hagi arribat a Islàndia per quedar-s'hi.
Alfredsson ha confirmat que es tracta de la primera vegada que s'han trobat mosquits al territori de l'illa, tot i que abans s'havien localitzat alguns exemplars a l'interior d'avions que havien aterrat al país. No es tractava, per tant, de mosquits que visquessin a Islàndia.
Preguntat pel possible origen dels mosquits, Hjaltason va relatar al mitjà islandès MBL que sospitava del port de la pròxima localitat de Grundartangi, on sovint arriben vaixells carregats de contenidors.
Els científics ja havien pronosticat que només era qüestió de temps que les espècies de mosquits comuns a Escandinàvia o a les illes britàniques acabessin per instal·lar-se a Islàndia.
El canvi climàtic n'afavorirà la presència
La petita nació illenca, a la vora del cercle polar àrtic, estava lliure d'aquests insectes en part a causa del seu aïllament geogràfic, pel qual tampoc no existeixen les serps. A més, el clima -en concret, la ràpida successió de congelació i desglaç de l'aigua que els mosquits necessiten per pondre els ous i desenvolupar-se com a larves- també en dificultava la supervivència.
No obstant això, els científics creuen que el canvi climàtic pot comportar tardors i primaveres més càlides, en què l'aigua passi més temps sense congelar-se, facilitant així la instal·lació dels insectes. A Groenlàndia, situada a una latitud semblant, els mosquits es van establir des del final de la darrera glaciació.
