LOGÍSTICA
Els treballadors de paqueteria cobren entre 80 cèntims i 1,30 euros per enviament entregat
En canvi, poden ser sancionats amb fins a 40 euros si no fan una entrega a temps o per un mal servei
Roberto Bécares
"Li havíem comprat un mòbil al nostre fill amb entrega en 48 hores, però l’últim dia el paquet no arribava. Accedeixo al seguiment del paquet i em posa que no havien pogut localitzar el destinatari en el moment de l’entrega. A casa meva hi havia gent i no van trucar. Mitja hora més tard va arribar el repartidor de Correus Express. Li vaig demanar explicacions i em va dir que havia d’enviar aquest missatge perquè com que no arribava a l’hora l’anaven a penalitzar. Al cap de pocs dies, em va passar una cosa semblant amb UPS. Vaig haver d’anar a buscar el paquet a una botiga de fotocòpies sota de casa".
El relat de Mario T. segur que li sona. A qui més que menys li ha passat una cosa semblant amb alguna de les nombroses empreses de paqueteria que treballen a Espanya. El servei de repartiment avisa que no s’ha pogut entregar el paquet perquè el destinatari no era a casa i el client haurà d’esperar al següent dia o anar a buscar-lo a una oficina de Correus o al centre de conveniència, normalment un comerç del seu barri.
"Aquest tipus de problema passa amb més freqüència a Correus Express", assenyala un portaveu de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) sobre la martingala de reportar que no és a casa. "Correus Express és una de les empreses de serveis postals que més consultes i reclamacions acumulen, de tot tipus. En total, 155 des de començament d’any. Altres empreses amb moltes consultes i reclamacions dels seus usuaris són Seur (178) i Correus (130)", afegeixen des d’aquesta entitat amb una web plena de queixes a les companyies.
El sector afirma que hi ha «mala praxi» dels conductors i un volum ingent d’entregues
Sense identificació
"El van marcar com a entregat quan ningú l’havia rebut i es van inventar un número d’identificació", "em diuen que està a Correus, però no m’han donat cap PIN ni res per recollir-lo", ningú va intentar ni l’entrega, ni va trucar al mòbil per confirmar res, i a més és una finca amb porter que també hi era en el moment d’entrega". Aquestes són algunes de les denúncies que persones afectades han fet arribar a la web de l’OCU.
Nombroses fonts del sector neguen que sigui generalitzat, però admeten que sempre es produeixen incidències per "mala praxi" dels conductors i perquè el volum d’entregues és "ingent".
El cert és que les xifres de l’e-commerce són aclaparadores. Segons les dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el comerç electrònic factura uns 100.0000 milions d’euros a l’any a Espanya. Són centenars de milers d’enviaments diaris.
"Des de la pandèmia ha sigut una bogeria. Si és que fins i tot a les dues del matí hem rebut peticions per portar gel a una festa. El problema, en realitat, és de la societat, que s’ha acostumat a comprar-ho tot per internet des de casa en comptes de baixar al carrer", lamenta el Juan (nom figurat), responsable d’una empresa de repartiment madrilenya amb 10 conductors.
Repartidors penalitzats
"Jo he hagut de penalitzar, però perquè el conductor n’aprengui. Si el client denuncia i s’obre una auditoria, amb el geolocalitzador és molt fàcil saber si el repartidor era per la zona o no", assegura el responsable, que incideix que "de vegades pot passar" que no s’entreguin paquets programats per al dia per pur cansament. "Potser són les sis de la tarda, i el repartidor porta tot el dia i n’està fart, posa incidència i els deixa per a l’endemà. Això passa, però no és habitual".
El Javier porta des dels 20 anys en el servei de missatgeria i admet que té molts companys que realitzen aquestes trampes per practicitat. "Si vas a comissió intentes sempre fer el major nombre d’entregues en la ruta més curta, perquè la gasolina te la pagues tu. Si tens una entrega urgent, però per la zona que estàs et pots treure diverses entregues, poses incidència, per exemple, i l’entregues més tard", relata el repartidor. Admet que "és freqüent" que hi hagi companys que deixin anar mercaderia en els punts de conveniència per estalviar-se desplaçaments.
