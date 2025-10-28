SALUT
Un dispositiu biònic permet tornar a caminar després d'un ictus
Robopedics desenvolupa una solució ortopèdica robotitzada que permet als hemiplègics aixecar-se de la cadira de rodes i caminar
Nieves Salinas
Robopedics, una start-up amb domicili a Barcelona, va presentar ahir a Madrid Awake un dispositiu biònic d’assistència a la mobilitat desenvolupat per a la rehabilitació de persones que han patit un ictus. Es tracta d’una solució ortopèdica robotitzada que permet als hemiplègics aixecar-se de la cadira de rodes i caminar cada dia, de manera independent i sense supervisió mèdica. Robopedics preveu la comercialització del dispositiu a mitjans del 2026.
És un dispositiu que neix després d’una dura experiència personal. Quan el pare d’Iván Martínez, CEO i cofundador de Robopedics, va patir un ictus sever, la seva vida, com la d’altres tantes famílies, va saltar pels aires. Allò el va marcar tant que, amb el seu pare ja mort, un any després, el 2021, aquest enginyer va apostar per posar la seva mirada sobre la discapacitat i en les seqüeles dels que han patit un ictus.
Així va néixer Awake, la solució ortopèdica robotitzada que permet que la cama sana del pacient es mogui de manera natural mentre el dispositiu assisteix la cama afectada, cosa que facilita una marxa més fisiològica i segura. El dispositiu, asseguren els seus promotors, és un 80% més econòmic i un 60% més lleuger que les solucions actuals, cosa que el converteix en una tecnologia més accessible per a l’ús domiciliari.
Tornar l’autonomia
"Busquem trencar la barrera entre la tecnologia i l’empatia. No es tracta només de tornar a caminar, sinó de tornar autonomia i esperança als que la van perdre", assegura Martínez. Robopedics preveu comercialitzar-lo després de culminar la seva ronda de finançament "amb inversors estratègics que recolzen el potencial de la companyia", una empresa espanyola de tecnologia mèdica especialitzada en robòtica i healthtech per a l’assistència en la mobilitat de pacients amb dany neurològic que combina enginyeria biomèdica, IA i disseny funcional.
En vigílies del Dia Mundial de l’Ictus 2025, que es commemora demà, i coincidint amb la posada de llarg de la versió final d’Awake, es va presentar un informe de la Fundació VISIBLE que manifesta l’enorme impacte emocional, social i econòmic que suposa aquesta malaltia per als pacients i les seves famílies. Revela una dada alarmant: sis de cada deu familiars de persones que han patit un ictus es veuen obligats a deixar la feina o reduir la seva jornada per exercir de cuidadors sense formació ni suport adequats. El 85% dels enquestats reconeix haver perdut independència i necessitar ajuda per a tasques bàsiques, i molts cuidadors pateixen esgotament físic i emocional.
