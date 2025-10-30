Impressionant: això és el que li està passant a la muntanya de l'Everest!
S'aturarà en algun moment aquest fenomen?
Joan Lluís Ferrer
La naturalesa amaga molts secrets i aquest segur que et sorprendrà. La muntanya de l'Everest és molt famosa per la seva altitud, ja que és la més alta del planeta. Això fa que cada any un bon munt de muntanyistes vagin a provar sort en escalar-la. Però saps el més curiós de tot? És que aquesta muntanya cada vegada està creixent més. I això és gràcies a un riu que hi ha a la zona; t'ho expliquem!
Hi ha una cosa estranya a l'Everest, i és que els seus 8.843 metres d'altura supera en uns 250 metres el seu competidor més directe, el K2, situat a la mateixa zona. És gairebé el doble de la diferència que separa el K2 de les dues següents muntanyes més altes. Per què aquesta diferència tan acusada d'elevació entre l'Everest i els seus immediats competidors, si tots ells estan ubicats a la mateixa regió i, per tant, van sorgir del mateix procés geològic?
Els científics sospitaven que existia algun mecanisme, diferent del de la tectònica regional, que expliqui aquest creixement de més.
Un equip d'investigadors de la Universitat de Geociències de la Xina i l'University College de Londres ha esbrinat finalment quin és aquest mecanisme. El secret rau en un riu que circula als voltants.
Es tracta d'un curs fluvial que es troba a uns 75 quilòmetres de distància i que fa desenes de milers d'anys que excava un congost. La pèrdua d'aquesta massa de terra s'aprima en aquesta zona l'escorça terrestre i facilita que el mantell, que està sota d'ella, 'empenti' cap amunt la muntanya, elevant-la uns 2 mil·límetres a l'any.
Segons calculen els científics a l'article publicat a 'Nature Geosciences', l'Everest ha augmentat la seva altura entre 15 i 50 metres els últims 89.000 anys.
El mantell 'empeny' cap amunt
Segons els investigadors, una part important d'aquesta altura més gran de l'Everest es pot explicar per una força d'elevació causada per la pressió del mantell, que exerceix des de sota l'escorça terrestre. Aquesta acció ha estat facilitada pel fet que el proper riu Arun ha anat erosionant una quantitat considerable sòl.
Els científics coneixen aquest fenomen amb el nom de 'rebot isostàtic', efecte mitjançant el qual una secció d'escorça que està perdent massa es flexiona i 'flota' cap amunt perquè la intensa pressió del mantell líquid que hi ha a sota és més gran que la força de gravetat, que llença cap avall.
A l'Everest, aquest procés ha provocat una elevació afegida d'entre 15 i 50 metres els últims 89.000 anys, des que el pròxim riu Arun es va fusionar amb la xarxa adjacent del riu Kosi.
«La Muntanya Everest és una extraordinària muntanya de mites i llegendes, i continua creixent. La nostra investigació mostra que, a mesura que el sistema fluvial proper es va fent més profund, la pèrdua de material fa que la muntanya s'elevi encara més»
Excavació incansable des de fa mil·lennis
Actualment, el riu Arun corre cap a l'est de la Muntanya Everest i es fusiona riu avall amb el sistema fluvial, més gran, de Kosi. Durant mil·lennis, l'Arun ha anat excavant un important congost, arrossegant milers de milions de tones de terra i sediments. En observar les taxes d'erosió del riu Arun, el Kosi i altres rius de la regió, els investigadors van poder determinar que fa uns 89.000 anys el riu Arun es va unir i fusionar amb la xarxa del Kosi, un procés anomenat pirateria de drenatge.
En fer-ho, es va canalitzar més aigua a través del Kosi, augmentant el seu poder erosiu i portant més sòl i sediments del paisatge. Cosa que va desencadenar una taxa d'elevació més gran, empenyent els pics de les muntanyes cada vegada més alts.
Pugen totes les muntanyes properes
Els investigadors van descobrir que l'aixecament no es limita només a l'Everest, sinó que també afecta els pics veïns, inclosos el Lhotse i el Makalu, que són el quart i el cinquè pic més alts del món. Segons l'estudi, el rebot isostàtic augmenta les altures d'aquests pics en una quantitat similar a la de l'Everest, encara que Makalu, ubicat més a prop del riu Arun, experimentaria una taxa d'elevació lleugerament més gran.
«La muntanya Everest i els seus pics veïns estan creixent, perquè el rebot isostàtic els eleva més ràpidament del que l'erosió els desgasta. Podem veure'ls créixer uns dos mil·límetres a l'any utilitzant instruments GPS i ara entenem millor què impulsa aquest creixement», afirma Matthew Fox, un dels membres de l'equip.
Per a Xu Han, autor principal de l'article, «l'altura canviant de la Muntanya Everest realment ressalta la naturalesa dinàmica de la superfície de la Terra. La interacció entre l'erosió del riu Arun i la pressió ascendent del mantell de la Terra li dona a la Muntanya Everest un impuls, empenyent-lo més alt del que podria estar de qualsevol altra manera».
