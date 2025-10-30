La realitat immersiva arriba al sector funerari fent més amables les incineracions a Girona
El Tanatori Crematori Gironès ha incorporat realitat immersiva amb imatges i música per aquest ritu
Jaume Puig
Acomiadar-se d’una persona estimada mai és agradable. El moment de la inhumació o la cremació, posen punt i final al ritus funerari i també suposen el comiat definitiu amb aquella persona. Precisament, i amb l’objectiu d’acompanyar les famílies en un moment tan difícil i que es pot percebre com a fred, Àltima ha desenvolupat al Tanatori Crematori Gironès (Girona) un nou servei amb tecnologia audiovisual immersiva que es pot personalitzar amb música i imatges en el cas de la incineració.
“El moment del comiat en un servei amb incineració que, fins avui, era un procés industrial i molt fred, que les famílies puguin ser presents d'una forma més amable, contribueix a un sentiment de major confort i acompanyament”, explica Joan Ventura, conseller delegat d’Àltima.
Projecció d’imatges i música durant la cremació
La projecció es fa sempre en una sala on la família espera el moment de la introducció del fèretre, abans de la cremació, una fase emocionalment complicada per a les famílies que, en molts casos, no volen presenciar. Amb alternatives de personalització com aquesta, i aplicant tecnologia audiovisual, s’ajuda a que se sentin més acompanyades i confortades.
Ventura explica que les famílies poden decidir quines imatges i la música acompanyaran el difunt. “Les famílies valoren positivament el fet de poder acompanyar als seus sers estimats fins a l'últim moment d'una forma amable i podent triar l'ambient d'aquest comiat, fent que el principal temor de les famílies que han optat per la incineració tingui un mínim impacte i afavorint que els sentiments es bolquin en el comiat i el record, i no en el procés”, apunta.
Les noves tecnologies digitals aplicades al sector funerari
Per desenvolupar aquest nou servei, Àltima s'ha basat en la tecnologia coneguda com a realitat virtual immersiva, un sistema que aconsegueix recrear un entorn en 3D, en aquest cas a partir de projeccions de temàtiques com la natura –amb imatges de boscos, rius i mars–, el cel o l'univers, combinades amb música.
A més, la incineració és una tendència a l'alça a Espanya, on a les grans ciutats ja supera el 60%, per tot això, Àltima ha considerat fonamental adaptar-se i innovar amb nous serveis que donin resposta a aquesta demanda, ja que les famílies agraeixen eines que els facin sentir més partícips en l'homenatge final.
Aquest tipus de propostes de realitat immersiva ha comptat amb una acceptació molt positiva, i el 90% dels usuaris ho ha valorat molt positivament ja que, sobretot les famílies, han destacat que presenciar aquest moment amb imatges i música els fa sentir emocionalment millor, més acompanyades, i en pau.
Àltima, la companyia líder amb més de 300 anys de tradició familiar
Àltima és el grup català líder en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris present a les províncies de Barcelona, Girona, Tarragona i les Illes Balears. Amb més de 300 anys d'experiència al sector funerari i un equip humà de més de 480 professionals, Àltima dona cobertura actualment a 420 municipis a través de 43 tanatoris, 14 complexos crematoris i 20 cementiris propis (concessions). La companyia també ofereix serveis de cementiri, manteniment i neteja a 233 cementiris de Catalunya i Balears.
