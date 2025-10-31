El masclisme es viralitza entre els 'influencers'
A les xarxes, els continguts antifeministes es veuen molt més: cinc milions de visualitzacions i ‘likes’ davant els 52.000 que aconsegueixen els feministes
Olga Pereda
Els missatges antifeministes van al seu aire per la masclosfera, un conglomerat d’espais digitals que va néixer com un lloc de debat masculí i ha canviat cap a la misogínia. El masclisme, però, també és present fora de les fronteres de la masclosfera, en plataformes i canals que, presumptament, no són sospitosos a primera vista. És especialment alarmant el que passa amb els influencers generalistes, que exerceixen un paper fonamental en la propagació d’idees.
Un estudi liderat per Paula Zuluaga, investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha analitzat 364 publicacions de 26 de destacats influencers (homes i dones) en camps com la moda, estils de vida, esports fitnes i videojocs. La majoria dels missatges que llancen en els perfils (67%) són neutrals, però els missatges antifeministes superen els feministes (18,2% davant 14,8%). No obstant, els continguts antifeministes es veuen moltíssim més: cinc milions de visualitzacions i likes davant els 52.000 que aconsegueixen els feministes.
El contingut neutral obté un 10,9% d’interaccions amb els seguidors, el feminista un 9,4%, mentre que l’antifeminista s’enfila fins a un 38,1%. Això indica, segons apunta la investigadora, que la implicació o engagement (la proporció de likes i visualitzacions en relació amb el nombre de seguidors) és aproximadament quatre vegades més elevat amb els continguts antifeministes.
L’estudi de Zuluaga és inclòs al llibre de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) titulat La reacción machista después de la cuarta ola feminista i coordinat per Maria Freixanet, responsable de la línia de recerca en gènere i política de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials de la UAB. Presentat ahir a Barcelona, el llibre alerta davant el desplegament d’un antifeminisme militant convençut que el feminisme és "una dictadura moral". "Detectem una negació de la desigualtat, veus que asseguren que tampoc hi ha la violència de gènere i que les dades de les institucions són falses. Detesten les quotes i el Ministeri d’Igualtat. Ho entenen com a odi als homes", explica Freixanet.
Segons l’opinió de la investigadora, el neomasclisme es caracteritza per una reacció molt emocional. "Hi ha molta ràbia i frustració. Se senten invisibles i el descontentament s’ha canalitzat cap a la misogínia". Els influencers, assenyala Zuluaga, exerceixen un paper crucial en aquest procés, i creen i alimenten comunitats misògines amb contingut híbrid.
