Vogue deixarà de publicar contingut on aparegui roba feta amb pells d'animals
El sector de la premsa de la moda opta per evitar aquest tipus de contingut i així col·laborar amb evitar la caça furtiva i les granges d'explotació de pells
Joan Lluís Ferrer
Cada vegada hi ha més persones que ja no aposten per les peces de roba fetes amb pells d'animals. Més aviat s'opta per imitacions per tal d'evitar la caça furtiva dels animals salvatges en llibertat i de les granges d'explotació de pells. Així doncs, per tal de fer més visible aquest rebuig, el grup Condé Nast, premsa dedicada a la moda, ha decidit que ja no mostrarà en els seus continguts peces de pell.
El grup Condé Nast inclou revistes com Vogue, GQ, Vanity Fair o Glamour
Segons ha explicat el grup, les úniques excepcions seran peces vintage o d'origen indígena tradicional, com a manera de reconèixer la reutilització i la diversitat cultural d'aquestes comunitats.
Condé Nast vol impulsar una generació de lectors que faci servir “moda ètica, bella i sense crueltat”.
Prolongades protestes animalistes
Cal tenir en compte que la decisió d'aquest grup editorial ha anat precedida d'una intensa campanya de protestes liderada per Coalition to Abolish Fur Trade (CAFT), que va incloure actes davant de les seus de Vogue i en esdeveniments organitzats per Condé Nast. Tot i això, un portaveu de l'empresa va dir que la decisió obeeix als valors “que ja guiaven les nostres directrius de moda des de fa anys”.
Condé Nast és un grup que publica més de 30 revistes a tot el món, que tenen més de mil milions de lectors.
La història de les seves revistes no sempre ha estat respectuosa amb els animals, les pells dels quals han acaparat portades sense parar durant dècades. Tot i això, l'augment de la conscienciació pública i dels seus propis lectors ha impulsat aquest canvi.
Humane World for Animals, entitat animalista que segueix de prop la indústria de la pell, afirma que més de 37 milions d'animals van ser sacrificats en granges europees el 2020 per explotar la pell. A més, solen viure en gàbies de mida petita i en condicions de gran patiment.
Precedents al sector del luxe
La decisió de les revistes Vogue, Vanity Fair, GQ o Glamour va en línia amb el que ja van decidir des del 2010 altres marques centrades en el segment del luxe, ja que Gucci, Prada, Versace, Burberry i Michael Kors van anunciar que renunciaven a les pells com a material per als seus productes. La revista Elle, un altre referent del sector de la moda i el luxe, va fer el mateix el 2021.
A més, cada cop més països que prohibeixen l'ús, la venda o la producció de pells animals. Itàlia, Noruega, Regne Unit i els Països Baixos figuren entre els pioners a prohibir les granges que extreuen les pells als animals. A França i Irlanda, les lleis ja estableixen el tancament progressiu d'aquest tipus de vivers.
Califòrnia es va convertir en el primer estat dels EUA a vetar la venda i fabricació de productes amb pell real, mentre que ciutats com São Paulo, Los Angeles i Nova York avancen en regulacions similars. Israel prohibeix des del 2021 la importació i comercialització de pells amb fins de moda.
A més del respecte pel benestar dels animals, aquests països també tenen en compte l'impacte climàtic que genera la indústria de la pell, ja que produir un quilo de pell de visó genera més de 110 quilos de CO₂ i requereix uns 560 quilos d'aliment animal.
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal
- Ivan Grima: «Torno pel meu pare, perquè ningú l’oblidi»
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros
- Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
- Jordi Pujol demana que el visiti un forense perquè avaluï el seu estat de salut i si pot o no sotmetre’s a judici
- Mor el metge, esportista i expresident del GEiEG Joan Escuder