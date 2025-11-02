El malson d'un propietari: «El meu inquilí ha aixecat parets i lloga habitacions per dies a turistes»
Un professor universitari va arrendar el seu habitatge per prendre’s un any sabàtic i al cap de pocs dies una màfia la va transformar per explotar-la a Airbnb
Patricia Castán
J. W., professor en una prestigiosa universitat privada a Barcelona, nord-americà de 59 anys i resident al barri de la Barceloneta, va decidir fa poc prendre’s un any sabàtic. Com és habitual en la seva cultura, va optar per arrendar temporalment la seva llar en ple passeig de Joan de Borbó per obtenir uns ingressos durant aquells mesos. Va triar una agència especialitzada en aquest tipus de lloguers de temporada, que es destinen a professionals o estudiants de pas a la capital catalana. Poc podia imaginar que l’inquilí que van seleccionar tenia perfectament planificat un lucratiu negoci il·legal: «En només uns dies va aixecar parets, va canviar tot el pis i va començar a llogar habitacions per dies a turistes» sense llicència, clama Tine M., parella del propietari. Es tracta d’una màfia que té identificada l’equip d’inspeccions de pisos turístics de l’Ajuntament de Barcelona i investiguen els Mossos, perquè explota diversos pisos pel mateix sistema fraudulent a la ciutat.
La mateixa font explica que ha hagut de fer un màster accelerat sobre com funciona «aquest tipus d’estafa», que atribueix a màfies organitzades i sobre quines són les vies legals per solucionar-ho. El malson va començar fa tot just unes setmanes. L’aspirant a inquilí, A.H.L., de nacionalitat xilena i amb permís de residència a Espanya, segons va acreditar, es va interessar per l’habitatge de tres dormitoris. Va dir que el necessitava per a 11 mesos, mentre desenvolupava un projecte laboral a Barcelona, i va presentar documentació d’una suposada empresa –datada a Lloret de Mar– per a la qual treballava, que així ho feia constar. L’agència immobiliària, que des de fa més de dues dècades lloga immobles per temporada a perfils molt específics (sobretot laborals i màsters), ha pogut comprovar a posteriori que aquest últim document era fals.
Propietari i agència van creure que el perfil era adequat per al lloguer i el contracte es va firmar el 15 de setembre. Però de seguida van començar els problemes. S’havia estipulat que la immobiliària podria visitar una vegada al mes l’habitatge en el número 12 de Joan de Borbó per comprovar el seu estat, però el nou inquilí de seguida «va posar excuses». Quan al cap de pocs dies una veïna va avisar de «sorolls d’obres», el personal de l’agència va acudir a veure què passava, ja que el propietari havia marxat als Estats Units. «La primera sorpresa va ser que havien canviat el pany de l’entrada», relata Tine M.
Poc després van comprovar que hi havia «turistes entrant i sortint del pis». Pel que van avisar els Mossos, que al trucar a la porta es van trobar amb una viatgera que va explicar que havia llogat una habitació per Airbnb i pagava per ella 100 dòlars al dia. Des de la porta s’apreciava ja que havien «aixecat un mur», relata. «Ho havien canviat tot per guanyar una habitació més on abans hi havia la sala», afegeixen des de la immobiliària Casamona.
A cada habitació havien instal lat un pany individual per codis, que es facilita a cada hoste. A la vivenda hi havia dos viatgers més en aquell moment. La gestora immobiliària es va quedar de pedra i va agafar cita en una comissaria dels Mossos per interposar una denúncia fa dos dies juntament amb un advocat del propietari. Però la policia autonòmica la va informar que com que l’inquilí havia pagat fins al moment l’arrendament mensual, no hi havia un perjudici econòmic denunciable per aquesta via, per la qual cosa havia d’emprendre la «demanda civil per incompliment de contracte». Els Mossos confirmen a aquest diari haver atès en aquests termes el perjudicat.
Trampes i rendibilitat
Un tipus d’incompliment que, en diferents modalitats, s’ha fet gairebé quotidià en l’àmbit dels pisos turístics il·legals de la ciutat. L’ajuntament de la mà dels Mossos han destapat diversos casos en els últims anys. De vegades parteixen d’un lloguer de llarga durada, que es converteix en negoci turístic. D’altres, d’un arrendament temporal. Però el modus operandi coincideix: els pisos es redistribueixen per esprémer-los al màxim per habitacions, i posteriorment s’anuncien a Airbnb amb un número de registre HUT fals, ja que el portal exigeix –com marca la normativa local– exhibir aquest número per poder accedir a la plataforma. Tot i que aquesta no comprova l’autenticitat, sinó que és l’ajuntament qui des de la unitat d’Inspecció fa un seguiment continu de l’oferta per detectar els casos sense llicència.
El consistori barceloní confirma haver rebut la denúncia i detectat per les dades de l’anunci que es tracta de la mateixa màfia organitzada que està operant igual amb altres pisos turístics il·legals simultàniament. En aquests casos, col·laboren amb els Mossos i en paral·lel a nivell municipal s’inicia l’expedient de cara a ordenar el cessament de l’activitat no autoritzada.
Mentrestant, en tot just uns dies, Nite i Casamona han exercit gairebé de detectius per seguir la pista d’A.H.L., que no és qui gestiona les habitacions, sinó que ha delegat en un amfitrió que figura també com a contacte de 19 apartaments més. Finalment, és una tercera persona la que s’ocupa de realitzar el ‘check in’ dels turistes, el contacte telefònic del qual també han adjuntat la policia i el consistori. Però malgrat els requeriments perquè cessin l’activitat il·legal, de moment no han obtingut resposta.
Inicialment, Airbnb els va replicar, després de notificar la situació, que no poden comprovar les relacions entre els amfitrions que donen d’alta l’habitatge i propietaris. No obstant, dijous van anunciar que havien desactivat l’anunci. Per a sorpresa dels afectats, al cap de pocs minuts l’organització ja havia tornat a publicar dos nous anuncis del mateix pis a la plataforma. Per a més inri, l’‘amfitrió’ que les publicita atresora ja una puntuació de 4,7 amb una quinzena de ressenyes.
De moment, la il·legalitat és més que rendible. Les habitacions tenen una alta demanda i en plena ocupació generen uns 400 euros diaris, només en aquest pis. És a dir, potencialment 12.000 euros mensuals, en temporada mitjana.
«Hi ha qui ens diu que s’ha de recórrer a una empresa de desocupació en aquests casos, perquè al ser propietaris individuals no tenen força ni recursos per a un llarg procés judicial. Però nosaltres volem una solució legal i fer pública aquesta situació, que està creixent a Barcelona, perquè no hi hagi més víctimes», explica la dona, en representació del seu marit. Els Mossos expliquen a aquest diari que en aquests moments s’investiguen mitja dotzena de casos similars. Sense anar més lluny, al bloc on s’ubica aquesta agència immobiliària hi ha una oficina que va ser llogada fa mesos però s’ha reconvertit de la mateixa manera en un negoci d’habitacions per dies sense llicència, mostren a aquest diari.
Indignació i impotència
«Això és la Unió Europea, amb una legislació sobre això, no un país del tercer món», argumenta, incapaç de comprendre com a Barcelona poden produir-se aquestes situacions. En una gruixuda carpeta ha recopilat fotos de l’abans i després de l’habitatge. Les del seu anunci, quan hi havia una àmplia i assolellada sala, davant les de l’anunci d’Airbnb, amb parets i austeres llits individuals, que resulten molt comercials només per estar davant la Marina Port Vell. «Si un propietari posa un pis il·legal té sancions i el tanquen, però aquests estafadors sembla que actuen impunement amb aquesta trampa».
L’inquilí que els «va enganyar» fins i tot ha mirat d’anar més lluny canviant la titularitat del subministrament elèctric. Una cosa que han aconseguit parar, per tenir el control de la potència i evitar excessos. Col·lateralment, hi ha altres víctimes, com són els veïns de la finca de Joan de Borbó, que de la nit al dia estan havent de conviure amb una ‘improvisada’ pensió turística.
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Restaurant La Deu, els inventors de les patates d'Olot
- Dimissió, destitució o solució
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Lamine Yamal anuncia la seva ruptura amb Nicki Nicole: 'No ha estat per cap infidelitat
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal