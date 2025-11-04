Entrevista | Miguel Assal Metge i divulgador
Miguel Assal: «En els primers 5 minuts d’aturada cardíaca, les teves mans salven vides»
Amb més de 15 milions de seguidors a les xarxes i 600 milions de visualitzacions al mes, ensenya a milions de persones com reaccionar en una emergència, és autor del llibre Salvar vidas i protagonitza un reeixit tour de conferències per tota Espanya
Miriam Alegria
Qui és Miguel Assal quan es treu l’uniforme del SAMU i apaga la càmera?
Un pare de família a qui li agrada passar com més temps millor amb la seva filla i un esportista a qui li agrada invertir temps a la muntanya, que és on més gaudeixo.
Ha passat d’atendre emergències reals a ensenyar a milions de persones com salvar vides. Quan es va adonar que els seus vídeos tenien tant d’impacte?
Quan vaig canviar el contingut dels meus vídeos, vaig passar de penjar les rutes de muntanya a donar consells de primers auxilis a muntanya i, a partir d’aquí, vaig saber que això era el que volia la gent: contingut de valor. I fins avui, amb més de 15 milions de seguidors i 600 milions de visualitzacions al mes.
Més de 3,5 milions de seguidors en tiktok i més de 100 milions de ‘likes’. Què creu que té la seva manera de comunicar que enganxa?
Crec que transmetre de manera senzilla, perquè un nen pugui entendre-ho, és el secret de la retenció: explicar un tema complex de manera fàcil perquè tothom pugui captar-ho. Després, també he après a generar ganxos i una mica de tensió (riu).
Els seus vídeos combinen humor, tensió i aprenentatge. Què és el més important per a aconseguir que un missatge d’emergència arribi i no s’oblidi?
Doncs crec que acabes de definir-ho. Per a retenir a l’audiència cal aportar un contingut que ells vegin com a útil; si a més saps estructurar-lo amb un bon ganxo i li poses humor perquè sigui un aprenentatge divertit, la gent el veurà fins al final i el deixa amb aquestes ganes de veure més.
Les classes de primers auxilis són avorrides i molt repetitives, però això pot canviar si saps explicar-ho d’una manera diferent. És el que tracto de fer jo
En xarxes parla de primers auxilis, però també de responsabilitat social. Alguna vegada ha sentit que la gent banalitza els consells mèdics si els veu en format entreteniment?
Crec que, malgrat haver creat aquest personatge divulgador amb aquest estil d’entreteniment, no em resta autoritat; per tant, la majoria de les persones prenen els meus consells com una cosa seriosa i útil i ho apliquen.
Has publicat el llibre Salvar vidas i ara recorre Espanya amb el teu xou del mateix nom. Què el motiva més: ensenyar, entretenir o conscienciar?
Crec que les tres coses van de bracet. En tots els meus formats ensenyo, consciencio i entretinc, i el que més em motiva és el ‘feedback’, amb comentaris de tanta gent que està salvant vides només de veure els meus vídeos.
En un país on no tots saben fer una RCP, creu que hauria de canviar perquè realment estiguem preparats davant una emergència?
Rotundament sí. En els primers 5 minuts d’una parada cardíaca, les teves mans salven vides. L’ambulància no arribarà en 3, 5, 10, fins i tot 15 o 20; per tant, la teva preparació és la que salva vides.
És d’aquests creadors que parlen sense filtres. Com gestiona el ‘hate’ en xarxes quan toca temes delicats o polèmics?
Sempre he parlat sense filtres, però fixa’t que jo no polemitzo, divulgo consells de salut; per tant, les meves opinions i la meva vida personal estan totalment fora de xarxes. Tinc molt poc ‘hate’, tot són agraïments.
Quin ha estat el comentari o missatge més impactant que has rebut d’algú que et va dir: «Gràcies a tu vaig salvar una vida»?
Com t’he comentat, són moltíssims, però bé, recordo aquest mateix estiu un missatge des de Granada d’una mare que va aconseguir reanimar al seu fill de 22 mesos ofegat a la piscina. El va mantenir amb maniobres que havia vist en els meus vídeos fins que va arribar l’ambulància, que va trigar gairebé 20 minuts, i avui el nen està viu i sense seqüeles.
En els seus vídeos barreja dades reals amb un toc d’humor molt reconeixible. On està la línia entre entretenir i mantenir la serietat que exigeix la teva professió?
A vegades pot confondre’s, però si tu aportes un missatge directe i rigorós, amb evidència, encara que li fiquis un toc d’humor, continua sent directe, rigorós i amb evidència, i això la gent ho percep.
A Noruega, el 85% de la població sap actuar davant una emergència del seu fill. A Espanya, tan sols el 6%, i això cal canviar-ho
Si hagués de triar tres hàbits de salut o prevenció que tots hauríem d’incorporar en la nostra vida diària, quins serien?
Jo no en diria hàbits, jo en diria preparació. Hauríem d’estar preparats, ja que actualment, en països europeus com Noruega, el 85% de la població sap actuar davant una emergència del seu fill. A Espanya, tan sols el 6%, i això cal canviar-ho.
Ha dit que la gent s’impressiona més amb un vídeo d’un cop que amb una classe de primers auxilis. Som una societat més morbosa que solidària?
Sens dubte. Les classes de primers auxilis són avorrides i molt repetitives, però això pot canviar si saps explicar-ho d’una manera diferent. És el que tracto de fer jo.
Què és el més surrealista que li ha passat en una intervenció real del SAMU?
Recordo fa poc recollir a un noi de 16 anys que havia consumit «droga caníbal», aquesta que diuen que es converteixen en zombis, i així va ser: intentava atacar i mossegar i els seus moviments eren com els d’un zombi. Estava totalment descontrolat... Mai ho havia viscut.
Subscriu-te per seguir llegint
- La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida
- Parlen els universitaris sobre els ‘pares helicòpter’: «Dir-nos generació de vidre és una exageració»
- Pilar Vila, germana i escudera de Rosalía
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Preses
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé