Els científics troben una alternativa a la infertilitat

Ara només és una investigació: es farà efectiva?

Òvuls intentant ser fertilitzats

Òvuls intentant ser fertilitzats / freepik

Pablo Javier Piacente / T21

Les noves tecnologies i les investigacions avançades fan que cada vegada tinguem més alternatives per a viure millor o bé, per a solucionar problemes que fins ara eren impossibles. Aquest és el cas de la infertilitat. Un equip de científics ha aconseguit produir òvuls humans capaços de ser fecundats a partir de cèl·lules de la pell.

Investigadors liderats per la Universitat de Salut i Ciències d'Oregon (OSHU), als Estats Units, han aconseguit generar per primer cop en humans òvuls funcionals a partir de cèl·lules de la pell, un avenç experimental que podria derivar en futurs tractaments per abordar certes formes d'infertilitat.

El nou estudi, publicat avui a la revista Nature Communications, descriu com cèl·lules cutànies van ser transformades i usades per crear ovòcits, que després van ser fertilitzats in vitro. La tècnica consisteix en la incorporació del nucli d'una cèl·lula de la pell a un òvul donant, que havia estat prèviament desposseït del seu propi nucli.

Fins al sisè dia

El citoplasma de l'òvul donant va induir el nucli implantat a desprendre'n la meitat dels cromosomes, en funció d'una reprogramació genètica. Posteriorment, aquests òvuls “reconstruïts” van ser fertilitzats per via in vitro convencional. D'acord amb una nota de premsa, l'equip va reportar la generació de 82 ovòcits funcionals, que van ser fertilitzats amb esperma.

La majoria d'aquests embrions no van progressar més enllà de les primeres divisions cel·lulars i van presentar anormalitats cromosòmiques. Aproximadament el 9% va arribar al sisè dia després de la fecundació, etapa en què normalment es considera la possibilitat d'implantar-se. No obstant això, cap no va ser cultivat més enllà d'aquest punt en aquest estudi.

Els investigadors presenten la troballa com una fita amb potencial terapèutic: podria, en el futur, oferir alternatives a dones amb reserva ovàrica insuficient, a supervivents de càncer que van perdre la funció reproductiva i, fins i tot, obrir possibilitats per a parelles del mateix sexe que vulguin descendència genètica compartida.

Una dècada de recerca

Segons Rocío Núñez Calonge, especialista de la Societat Espanyola de Fertilitat, que no va participar de l'estudi, "una de les causes més freqüents d'infertilitat és la baixa reserva ovàrica, amb absència de producció d'òvuls o baixa qualitat d'aquests, principalment per l'augment de l'edat de la dona. En aquests casos, les tècniques de reproducció assistida resulten".

Tens problemes de fertilitat?

Tens problemes de fertilitat? / freepik

Referència

Induction of experimental cell division to generat cells with reduced chromosome ploidy. Nuria Marti Gutierrez et al. Nature Communications (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63454-7

"L'alternativa de la transferència nuclear de cèl·lules somàtiques o de la pell és desenvolupada en aquesta investigació com una possible solució, encara que es requereixen molts passos fins a fer-la viable", ha conclòs l'experta espanyola.

Més enllà d'aquestes possibilitats, els mateixos autors insisteixen que els resultats són preliminars, amb baixa eficiència i riscos cromosòmics: estimen que passar d'un concepte o etapa experimental a aplicacions clíniques segures exigiria almenys una dècada de recerca addicional, a més dels imprescindibles debats reguladors.

