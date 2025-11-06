Els murs i làsers de Pink Floyd aterren a Salt de la mà del millor tribut de la banda britànica
The Other Side, amb més de 10 anys de trajectòria, oferirà més dues hores d’espectacle el 29 de novembre a la sala La Mirona
Pink Floyd no va inventar el rock, però sí que va redefinir el concepte d'espectacle en directe. La seva barreja de rock progressiu, llums i escenografia èpica és inigualable. Els seus àlbums no només van dominar les llistes d'èxits, sinó que van establir un estàndard de producció i profunditat conceptual. Uns autèntics mestres a l'hora de crear atmosferes gairebé cinematogràfiques, creant una experiència emocional i sensorial que encara ressona amb una força aclaparadora.
Ara, la possibilitat de reviure aquesta màgia sonora i visual arriba a Salt, Girona, de la mà de The Other Side, considerat el millor tribut a Pink Floyd. Amb més de 10 anys de trajectòria, aquesta banda ha aconseguit conquerir els escenaris de tot el territori i promet fer el mateix el dissabte 29 de novembre a la sala La Mirona. Un espectàcle de més de dues hores que promet una fusió perfecta entre música i llum que no deixarà ningú indiferent. Un espectacle imperdible, pel que ja estan en venda les entrades a Neverland.
Un so i espectacle visual que fan història
Una nit on els assistents podran tancar els ulls i sentir la vertadera sensació d’assistir a un concert de Pink Floyd. Per aconseguir aquesta immersió total, The Other Side ha cuidat la producció fins al més mínim detall, situant-la a l’altura de l’original. A més de la potència i l'energia en la interpretació dels grans èxits, el xou compta amb un impactant espectacle visual que farà de la nit un viatge sensorial únic.
Els millors hits de la banda britànica estaran acompanyats per una posada en escena innovadora, que inclou els elements més icònics del grup: els làsers de colors impossibles i la cèlebre pantalla circular. Una fusió perfecta per gaudir de la màgia dels àlbums llegendaris, des de The Dark Side of the Moon fins a The Wall, en una nit on l'art i el rock es donen la mà.
The Other Side ha aconseguit mantenir viu el llegat de Pink Floyd amb una passió i una fidelitat impressionants. Un espectacle que promet ser únic i que tindrà lloc el 29 de novembre a La Mirona, Salt (Girona). Un esdeveniment ineludible tant per als seguidors incondicionals de la banda de David Gilmour i Roger Waters, com per als amants de la bona música en general.
