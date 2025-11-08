Els humans a la Lluna: l'alternativa que està estudiant la NASA per viure-hi
Una prova que es vol dur a terme en menys de deu anys
Redacció T21
Viure a la Lluna es pot convertir en una realitat? Aquesta hipòtesi s'havia fet moltes vegades, ja que la situació del planeta Terra està cada cop més complicada: hi ha menys recursos naturals, entre altres factors determinants. Doncs la realitat és que la NASA vol provar-ho i crearà un llogaret humà sostenible per veure si és viable.
L'administrador de la NASA, Sean Duffy, ha anunciat un pla per establir un "llogaret" humà permanent a la Lluna en menys d'una dècada. Aquest objectiu no només representa el projecte espacial més ambiciós des de l'era de l'Apol·lo, sinó que també assenyala una intensificació de la nova carrera espacial amb la Xina com a principal competidor.
La visió, revelada per Duffy al Congrés Internacional d'Astronàutica a Sydney, va més enllà d'un simple lloc d'avançada. "Tindrem vida humana sostinguda a la Lluna", va afirmar, imaginant un assentament estable i funcional.
Energia nuclear
El cor d'aquesta estratègia és l'energia nuclear. Perquè una comunitat lunar pugui sobreviure a les gèlides i perllongades nits lunars, que duren unes dues setmanes terrestres, l'energia solar no és suficient. Per això, la NASA ha accelerat els plans per desplegar un reactor de fissió nuclear a la superfície lunar per al 2030, una font d'energia capaç de generar uns 100 quilowatts d'electricitat de manera contínua.
Aquest component energètic és clau al tauler geopolític. "Estem en una carrera cap a la Lluna, específicament contra la Xina", va declarar Duffy sense embuts. La urgència es veu accentuada pels moviments dels seus competidors: Pequín i Moscou han anunciat la seva pròpia aliança per construir una central nuclear lunar automatitzada per al 2035, i la Xina ha avançat el seu objectiu de portar astronautes a la Lluna per al 2030. La preocupació a Washington és que el primer a arribar pugui establir zones d'exclusió que limiten l'accés a recursos i llocs estratègics del pol sud lunar, ric en gel d'aigua.
Llarg camí
Tot i això, aquest ambiciós horitzó s'enfronta a obstacles considerables, tant tècnics com financers. La missió Artemis III, que havia de marcar el retorn d'astronautes a la Lluna, ja ha patit un retard fins a mitjan 2027. La causa principal són les demores en el desenvolupament del mòdul d'aterratge Starship de SpaceX, sobre el qual el mateix panell de seguretat de la NASA ha advertit que podria trigar més "anys".
A les dificultats tècniques se sumen les turbulències pressupostàries. El pressupost proposat pel president Trump per al 2026 inclou una retallada del 24% al finançament de la NASA, que passarà de 24,8 mil milions a 18,8 mil milions de dòlars, tot i que el Congrés s'ha resistit a aquestes reduccions. Aquesta retallada amenaça la continuïtat de programes essencials com el coet Space Launch System i la càpsula Orion després de la tercera missió Artemis, obligant l'agència a dependre d'alternatives comercials que encara no han estat provades per a missions d'aquesta envergadura.
I també a Mart
Tot i aquest panorama d'incertesa, el líder de la NASA assegura que no només s'aconseguirà el llogaret lunar, sinó que en el mateix termini la humanitat estarà "a punt de posar botes humanes a Mart".
L'estació espacial Gateway, una plataforma orbital lunar que servirà de punt de suport per a aquestes operacions, i el llançament de la qual també s'ha posposat al 2027 com a mínim, continua sent una peça fonamental en aquest complex trencaclosques.
