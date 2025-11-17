938 euros al mes per fill: el 23% de la població catalana no pot cobrir el cost de la criança
El 34,7% de nens i adolescents a Catalunya viuen en risc d’exclusió social, cosa que suposa 75.000 més que fa vuit anys
Les denúncies per violència sexual contra menors augmenten un 56%: han passat de 947 casos a 1.477 entre el 2016 i el 2022
Helena López
Les violències contra la infància a Catalunya han augmentat, especialment les violències sexuals. Entre el 2016 i el 2022, les denúncies per violència sexual han crescut un 56%, i han passat de 947 a 1.477 casos. L’edat mitjana en què comencen els abusos són els 11 anys, i només un 15% dels abusos arriben a denunciar-se. Un increment que s’explica perquè hi ha més sensibilització social, per l’aplicació més eficaç dels protocols i per l’ampliació dels mecanismes de detecció i denúncia. Aquesta és una de les crues realitats sobre les quals posa el focus l’Informe sobre l’estat dels drets de la infància i adolescència a Catalunya 2025 presentat aquest dilluns a Barcelona per la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat). Informe que assenyala també que a Catalunya el 23% de la població no pot cobrir els costos de la criança, estimat en 938 euros al mes per fill (per a sorpresa de ningú, el factor que més asfixia les famílies és el preu de l’habitatge, que ha crescut un 145% entre 2018 i 2024).
«Aquest informe ens ofereix una fotografia rigorosa i preocupant de la realitat de la infància a Catalunya», resumeix Judith Calabria, coordinadora de projectes i incidència de la PINCat, plataforma que té clar el missatge que vol transmetre: «La pobresa infantil empitjora i és el principal fre en la garantia dels drets de la infància». En aquest sentit, reclamen al Govern un desplegament efectiu de l’Estratègia Catalana contra la pobresa infantil, amb accions concretes, indicadors, recursos i terminis; l’impuls d’un equip de treball amb capacitat real d’execució i un augment substancial de la inversió en protecció social per acostar-se a la mitjana europea.
José Antonio Ruiz, coordinador de la PINCat, recorda una xifra feridora: gairebé el 35% de nens i adolescents a Catalunya viuen en risc d’exclusió social, cosa que suposa 75.000 més que fa vuit anys. I recorda que la pobresa es transmet de generació en generació: 8 de cada 10 nens en situació de vulnerabilitat seran adults pobres.
Creix la violència
Tornant a la violència sexual, l’informe relata que l’OMS estima que un de cada cinc nens estan condemnats a patir algun tipus d’abús sexual abans dels 17 anys. Segons les anàlisis de sentències sobre abusos sexuals del període 2021-2022 portades a terme per Save the Children –entitat que forma part de la PINCat– el 50,8% dels abusos té lloc entre els 10 i els 14 anys. El 96% dels agressors no tenen registres anteriors per violència sexual (i en gairebé un 4% dels casos la víctima tenia algun tipus de discapacitat). El 82% de les víctimes són nenes, en un 64% dels casos l’agressor mantenia algun vincle amb la víctima, i en un 32,5% els fets van tenir lloc al domicili familiar.
L’informe recull també que un 75,4% de l’alumnat de secundària considera que la gent de la seva edat pateix agressions sexuals i el 35,4% de l’alumnat afirma haver patit algun tipus de violència masclista.
Quant a la violència masclista, la radiografia apunta que les víctimes per violència masclista entre els 0 i els 17 anys han crescut un 32% entre el 2020 i el 2024, i han passat de 1.686 casos el 2020 a 2.229 el 2024. I una dada més: el nombre de nens i nenes que s’han quedat orfes per violència masclista és de gairebé un centenar en l’última dècada, segons dades del Departament d’Igualtat i Feminisme.
Quant a la violència escolar, l’informe apunta que un 64% de l’alumnat afirma haver sigut víctima d’algun tipus d’agressió. Els principals motius són l’aspecte físic, l’orientació sexual, el gènere i la manera de vestir. El 42% dels joves catalans asseguren haver patit alguna mena de ciberassetjament al llarg de la seva infància.
Salut mental
Un altre dels punts en què posa el focus la radiografia sobre l’estat de la infància a Catalunya és la salut mental. L’OMS estima que un de cada set joves d’entre 10 i 19 anys pateix un trastorn mental. Segons les dades del nou informe de la PINCat, els nens i adolescents que creixen en famílies amb baixos ingressos tenen un 13,5% de probabilitat de patir problemes de salut mental, mentre que aquesta xifra baixa fins al 6% entre aquelles famílies amb millor situació socioeconòmica.
«Malgrat aquesta realitat, el sistema públic només atén un 5% de la població infantil i juvenil, cosa que evidencia la falta de cobertura i l’infrafinançament dels serveis de salut mental per a aquest col·lectiu», conclou la plataforma.
