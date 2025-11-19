La nova obligació dels conductors: la balisa V16
Tot el que has de saber sobre aquest canvi
Mario González
La nova balisa V16 està duent de cap a tots els ciutadans. La DGT a partir de l'1 de gener del 2026 obligarà a tots els vehicles a disposar-ne d'una. Així doncs, direm adeu als triangles i donarem la benvinguda a aquest nou objecte de seguretat. Com cada vegada queda menys temps, les vendes s'estan disparant.
És important assegurar-se que la teva balisa està homologada i compleix els requisits necessaris per evitar algun ensurt a la butxaca. Per facilitar aquesta tasca, la DGT ha publicat a la seva pàgina web un llistat amb les marques i models homologats.
Quines novetats aporta a la seguretat viària
La balisa V16 és un d'aquells estris de què esperes no haver de precisar. La seva funció principal serà senyalitzar vehicles immobilitzats a la carretera per, entre altres coses, disminuir el risc d'atropellament en poder activar-se des de l'interior del cotxe.
La novetat és la geolocalització. Alguns models similars ja es van comercialitzar fa un parell d'anys, però aquesta nova funció pot fer que t'hagis de comprar un nou senyal. Aquest dispositiu enviarà la teva ubicació en temps real a la DGT, encara que una de les preocupacions més grans dels conductors és evitar les multes econòmiques.
Fins a 200 euros de sanció per no disposar-ne
Els propietaris dels vehicles seran responsables que el cotxe disposi de la balisa i que estigui en condicions adequades, mentre que el conductor l'ha d'utilitzar correctament. Aquestes distincions són alguns dels incentius a l'hora d'establir una sanció econòmica.
Les multes van des dels 80 euros, per simplement no disposar-ne, fins als 200 euros en cas de no senyalitzar correctament un vehicle avariat. En cap cas suposarà la pèrdua de punts, llevat que el fet de no fer-la servir, o fer-ho de manera incorrecta, provoqui un altre sinistre, on les sancions poden ser molt més grans.
El preu de la balisa V16
S'estima que prop de 30 milions de vehicles són potencials de requerir el dispositiu entre turismes, camions i furgonetes, segons les últimes dades recollides per la DGT. El preu del dispositiu ha baixat els darrers mesos i actualment s'estima en menys de 30 €.
La comercialització no és recent i, en alguns casos, el senyal lluminós va arribar a costar fins a 50 €. A més, cal sumar-hi un manteniment -mínim, això sí- com el canvi de la pila o carregar la bateria.
El Govern es pronuncia
Entre les mesures que es posaran en marxa ben aviat, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha urgit al Congrés l'entrada en vigor el dia 2 de gener de l'assegurança obligatòria per als vehicles de mobilitat personal, com ara el patinet. A més, Interior està accelerant els treballs per tenir llest com més aviat millor el registre públic de vehicles personals lleugers.
Un dia abans, l'1 de gener, serà obligatori portar al vehicle el dispositiu de presenyalització V-16 connectat, una balisa que substitueix els clàssics triangles per indicar que el vehicle ha quedat immobilitzat a la calçada.
Com ha recordat Marlaska, serà l'únic dispositiu de presenyalització autoritzat a partir de l'any que ve. Quan s'activi enviarà a DGT 3.0 la ubicació exacta del vehicle perquè en temps real pugui arribar a la resta de conductors que circulin per la zona d'influència a través dels panells de missatge variable i dels navegadors dels vehicles. Una mesura que, sens dubte, salva vides, ha postil·lat.
També a primers d'any, tot i que sense data encara concreta, es posarà en marxa el telèfon d'atenció a víctimes de trànsit, el 018, una reivindicació històrica de les associacions.
