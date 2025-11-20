Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La llista d'espera per a la 'pastilla anti VIH' és de 30 mesos

Denuncien un "col·lapse absolut"

Una capsa amb Prep, les pastilles utilitzades per tractar el VIH.

Una capsa amb Prep, les pastilles utilitzades per tractar el VIH. / Zowy Voeten

Beatriz Pérez

Barcelona

Com a mínim 20 usuaris de BCN CheckPoint –el centre comunitari especialitzat en la detecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual– es van contagiar del virus de la sida mentre esperaven l’accés a la Prep, la pastilla antisida, que evita la infecció. Des del 2019, la Prep és finançada pel sistema públic de salut.

Aquest centre és el principal prescriptor d’Espanya de la Prep, un medicament que ha canviat la realitat d’un col·lectiu, el gai, històricament estigmatitzat i sobre el qual ha recaigut durant dècades l’espasa de Dàmocles del VIH/sida.

En sis anys, la demanda de la Prep s’ha disparat no només a Catalunya sinó a tot Espanya i a Europa. BCN CheckPoint, que va obrir un altre servei especialitzat en Prep (BCN Prep Point), tracta la meitat d’usuaris de Prep de tot Catalunya i les seves llistes d’espera ja arriben a 30 mesos. L’any passat, l’espera era de 16 mesos, xifra que ofereix una idea del creixement exponencial. Només en aquest centre hi ha 4.000 usuaris que esperen la pastilla (el 2021 n’hi havia 500) i 4.200 més estan en tractament.

"Aquestes 20 persones són gent que estava en la llista d’espera i a qui hem diagnosticat el VIH quan han tornat al centre a fer-se controls. Calculem que, a partir d’ara, entre 12 i 14 usuaris del nostre de centre es contagiaran del VIH esperant la Prep", va assenyalar ahir Félix Pérez, coordinador d’estudis de BCN CheckPoint. El centre parla de "col·lapse absolut": a Barcelona hi ha un "bloqueig" i la gent no pot entrar en el circuit.

Moure fitxa

Aquestes xifres corresponen a un estudi que es presentarà la setmana que ve en el XVI Congrés Nacional de Gesida 2025, a Granada, i que el centre va avançar ahir. "BCN CheckPoint no pot ara mateix incorporar noves persones a la Prep", va advertir Pérez. Al costat seu, el director de BCN CheckPoint, Ferran Pujol, va recordar que "per cada diagnòstic del VIH –i el centre ha detectat més de 2.000 persones els últims anys– se n’han evitat vuit".

Pujol va instar la Conselleria de Salut a moure fitxa i ampliar els recursos. "La Prep s’hauria de dispensar a 19 hospitals de Catalunya [a més de CheckPoint i de Drassanes, el centre d’ITS adscrit a la Vall d’Hebron]. Tot i això, alguns com Sant Pau encara no han posat en marxa el programa. Salut no està garantint que totes aquestes unitats dispensin la Prep perquè no ha augmentat els recursos destinats a aquest propòsit des de fa anys", va reclamar Pujol.

