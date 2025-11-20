Metges adverteixen que les teràpies per deixar de fumar són insuficients
Nou de cada deu opinen que els fàrmacs finançats no són realment efectius o requereixen millores substancials perquè que no satisfan les necessitats de la majoria de fumadors
Patricia Martín
Els metges d’Atenció Primària, de manera majoritària (9 de cada 10), consideren que les estratègies actuals per deixar de fumar són insuficients, atès que el 73% dels seus pacients fracassen en l’intent i la meitat ni tan sols es planteja deixar el nociu hàbit.
Són les principals conclusions d’un estudi que recull les opinions de 250 metges de família de tot Espanya, realitzat per la consultora LECA Solutions, amb l’assessorament d’un comitè de facultatius de diferents especialitats avalat per la Societat Espanyola d’Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (Seorl-CCC) i la Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició (SEEN).
El sondeig revela, a més, que set de cada deu metges d’Atenció Primària opinen que les teràpies disponibles, en referència als medicaments finançats pel sistema de salut, no satisfan les necessitats de la majoria de fumadors. A més, gairebé nou de cada deu consideren que no són efectives o que requereixen millores substancials. De fet, indiquen que les teràpies farmacològiques i els programes de cessació tabàquica no aconsegueixen taxes d’èxit a llarg termini superiors al 25%, la qual cosa genera «preocupació» en la comunitat mèdica, segons transmet l’enquesta.
D’altra banda, també un majoritari 87% admet no tenir prou coneixements sobre productes relacionats amb el tabac, com vapejadors, el tabac escalfat o les bossetes de nicotina, i un 83% considera que el col·lectiu mèdic, en general, no està prou informat sobre les estratègies utilitzades a altres països, malgrat que alguns governs estan aconseguint reduir les seves taxes de tabaquisme.
Finalment, els metges indiquen que la manca de temps en les consultes, atès que han d’atendre cada dia agendes repletes de pacients, els impedeix oferir un abordatge més complet al problema del tabaquisme, que causa més de 22.000 morts anuals per càncer de pulmó, quatre de cada cinc atribuïbles al consum de tabac.
La nova llei
L’estudi s’ha divulgat poc després que el Govern hagi aprovat una reforma de la llei del tabac que equipara els nous productes, com vapejadors, bossetes de nicotina o pipes, amb el tabac convencional, i amplia els espais sense fum. Una de les seves mesures estrella és la prohibició de fumar a les terrasses de bars i restaurants.
Precisament, el comitè d’experts que ha realitzat l’estudi demana incorporar les opinions dels metges en la nova legislació, juntament amb les últimes evidències disponibles sobre el tabac i els productes relacionats.
«A Espanya es necessita coherència, valentia política i suport en terme de recursos. Es poden fer lleis, però finalment necessitem enfortir el sistema públic», va explicar la presidenta de la Comissió de Prevenció del Tabaquisme de Seorl-CCC i autora principal de l’estudi, la doctora Sara María Ferrero Coloma, en la presentació de l’estudi, en una trobada organitzada per LECA Solutions i Europa Press.
Segons la seva opinió, Espanya sempre ha advocat per una política «molt conservadora», basada en l’«abstinència total» i la «prevenció», mentre altres països, com el Regne Unit, han aplicat altres enfocaments com fomentar l’ús de cigarrets electrònics en pacients que han intentat deixar de fumar amb teràpies farmacològiques i no ho han aconseguit, amb un seguiment «sanitari molt estricte» i que han demostrat «estudis preliminars positius».
«Entenem, d’una banda, la cautela que té Espanya, perquè necessitem sempre, per treballar i aplicar mesures, evidència científica», va puntualitzar Ferrero Coloma, al mateix temps que va apostar per «enfortir» l’estructura per poder «anar avançant en altres direccions, amb rigor científic, independent i sempre des d’una perspectiva sanitària i no comercial».
Per la seva part, el doctor especialista en endocrinologia i nutrició i membre de la SEEN i de la Societat Espanyola d’Arterioesclerosi (SIEA) José Antonio López Medina va explicar que el grup de treball de l’estudi destaca tres claus: el dèficit en el suport psicològic dels fumadors; la creació de grups de teràpia a nivell ambulatori i Atenció Primària i el reforç de les unitats especialitzades de tabaquisme, per derivar allà els pacients complexos.
