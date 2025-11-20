La mort d'una guineu per grip aviària a Saragossa acosta el virus als humans
L’OMS considera que aquesta malaltia infecciosa, que de moment es transmet entre aus —i excepcionalment d’aus a humans—, té potencial per convertir-se en la pròxima pandèmia
Beatriz Pérez
Una guineu va aparèixer morta a la província de Saragossa contagiada de grip aviària (H5N1). Es tracta del primer cas confirmat a Espanya d’un mamífer en l’actual onada de l’epidèmia i un nou pas del virus, ja que suposa un salt entre espècies. Tal com explica el Ministeri de Sanitat, la grip aviària, en aquest moment, és una malaltia animal que es transmet d’au a au i, excepcionalment, d’au a humà, però no de manera “eficaç” d’humà a humà. Aquesta última transmissió només serà possible quan el virus mutï i adquireixi aquesta capacitat, cosa que podria provocar una situació de pandèmia. Aquestes són algunes claus sobre una malaltia infecciosa que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que té potencial per convertir-se en la pròxima pandèmia.
Per què es va contagiar la guineu?
Aquest mamífer es va contagiar, probablement, per menjar un ocell mort o per estar en contacte estret amb un ocell malalt. “Si és només un cas, en principi no passa res. Però podria haver-hi altres guineus mortes o felins que també haurien mort al camp i la muntanya sense que ho sapiguem”, adverteix l’epidemiòleg Joan Caylà, membre de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE). A Espanya no s’han donat casos de grip aviària en humans.
Quin és el risc?
El risc és que, en un moment donat, hi pugui haver molts mamífers contagiats i que el virus passi als humans. És un escenari que no està passant. Però si realment el virus saltés a les persones i aquestes es contagiessin entre si, hi hauria una pandèmia. “El contagi en aquest mamífer acosta la grip aviària als humans”, diu Caylà. A escala mundial sí que existeix una pandèmia de grip aviària, però només entre aus. “Per als humans, ara mateix, el risc podria venir pel contacte amb aus contagiades o per menjar aus contagiades i no ben cuinades”, afegeix. Tot i això, diu, la grip aviària en humans té una letalitat “gens menyspreable”: “A escala mundial, aquest 2025 hi ha hagut mil casos en humans i la meitat haurien mort”. I no: l’actual vacuna de la grip no ens protegiria de la grip aviària o la barrera seria “molt limitada”.
Les mascotes poden contagiar els humans?
“És una qüestió de probabilitats —respon Caylà—. Que passi d’un ocell a una mascota com un canari o un gos és poc probable i diria que no se’n coneix cap cas. Que passi d’una mascota a una persona… avui dia és pràcticament impossible”. El Ministeri de Sanitat diu el mateix i recorda que, en el cas dels ocells domèstics que es venen a les botigues d’animals, tots ells són sotmesos a controls sanitaris regulars als punts d’importació per evitar l’entrada d’animals malalts a Espanya. “A més, i seguint les decisions de la Comissió Europea, està prohibida la importació d’aus de les zones on la grip aviària és endèmica. És important no adquirir ocells d’aquest tipus fora dels establiments autoritzats per evitar qualsevol risc”, insisteix Sanitat.
Quina situació viu Espanya?
A Espanya s’estan produint contagis en aus de corral. Recentment, la Comunitat de Madrid va sacrificar gairebé mig milió de gallines per un brot de grip aviària a Valdemoro. “Accions com aquesta són les que provoquen l’increment del preu dels ous”, assenyala Caylà. Segons el Ministeri de Sanitat, tant a Espanya com a la resta d’Europa gairebé mai es produeix un contacte tan estret entre aus i humans com el que es dona en els països on s’han registrat casos de grip aviària en persones. A més, les condicions higiènic-sanitàries a Espanya són molt diferents. Per aquest motiu, tal com ha valorat el Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC), el risc que es produeixin contagis en humans a Europa és molt baix i està limitat a aquelles persones que puguin tenir un contacte molt estret amb aus, que són les que han d’extremar les mesures de precaució (treballadors de granges i persones en contacte amb aus, serveis veterinaris, personal encarregat de l’eliminació de les aus afectades…). Entre la població general, les possibilitats de contagi, segons l’ECDC, són ara mateix “pràcticament zero”, diu Sanitat.
Es pot contreure la malaltia menjant carn d’au o ous?
Fins al moment, com recorda Sanitat, no hi ha “cap evidència epidemiològica” que el virus de la grip aviària es transmeti als humans a través de la cadena alimentària. Els casos en humans s’han produït en persones que han tingut contacte directe amb aus malaltes, però no per la ingesta de carn o ous. Per tant, no hi ha cap motiu per canviar els hàbits alimentaris. “A més, les aus i els ous que consumim a Espanya estan sotmesos a estrictes controls de qualitat”, afegeix Sanitat.
