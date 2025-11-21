Els descomptes que et converteixen en un veritable fan: el Black Friday de Mi Electro promet una experiència de compra única
Enviaments en 24 hores, sense IVA amb assessorament expert
Les Ofertes de Mi Electro arriben amb un objectiu clar: transformar cada compra en una experiència memorable. Sota el lema Descuentazos que te convierten en fan, la marca experta en electrodomèstics i tecnologia reforça el seu compromís amb la satisfacció del client durant el període més intens de l'any: el Black Friday, del 20 al 30 de novembre.
Mi Electro aposta per una proposta de valor que combina grans descomptes, campanya sense IVA, enviaments en 24 h, instal·lació professional i un tracte proper tant en línia com a les seves més de 500 botigues físiques. Tot això amb el propòsit de celebrar la confiança i la fidelitat dels que ja no busquen més, perquè han trobat una marca en què creuen.
Tots som Julián
I és que, en Julián és un jove mil·lenial de 45 anys que obre el portàtil un divendres a la nit amb una sola missió: trobar les millors ofertes del Black Friday. Entre pestanyes obertes, comparadors i anuncis que prometen descomptes impossibles, el cansament es comença a notar. Cada clic el porta a més dubtes, més temps perdut, més preguntes sense resposta, entre scroll i scroll. Fins que troba Mi Electro.
Claredat i confiança amb descomptes reals, tramesa en 24 hores i la possibilitat d'instal·lació professional. Però allò que més li crida l'atenció no són els preus, sinó la tranquil·litat que sent. Per primera vegada, té la certesa d'estar comprant al lloc ideal, Mi Electro.
‘Descuentazos que te convierten en fan’
Igual que en Julián, que ara és fan de Mi Electro, de les seves ofertes i de la seva experiència de compra, els descomptes de Mi Electro també són per a tu. Perquè a partir del 20 de novembre et porta les millors ofertes del Black Friday.
Els imprescindibles del Black Friday Mi Electro
Del 20 al 30 de novembre, Mi Electro presenta un any més una selecció exclusiva de productes amb els millors descomptes de l’any.
Els imprescindibles del Black Friday inclouran grans marques en electrodomèstics, tecnologia i llar, amb descomptes black i als quals se sumen descomptes equivalents a l'IVA. A més, la web mielectro.es/black-friday s'actualitzarà amb noves ofertes diàriament, mentre que el fulletó digital, les promocions actives i el cercador de botigues per acudir a la més propera, permetran aprofitar cada oportunitat en temps real.
Els millors productes del Black Friday de Mi Electro
Rentadora Samsung WW90DG5G34AEEC
Les noves rentadores Samsung combinen màxima eficiència energètica –superen en un 10% la Classe A– amb més capacitat gràcies a SpaceMax™. Incorporen el programa Super Speed 39, el cicle Less Microfiber per reduir emissions a l'oceà i sistemes com EcoBubble™ i vapor per a una neteja profunda. Amb Wi-Fi i SmartThings, permeten controlar consums, rebre avisos de manteniment i optimitzar cada rentat amb IA. El motor Digital Inverter, amb 20 anys de garantia, assegura més durabilitat i estalvi.
Frigorífic Combi Hisense RB440N4ACA
L’Hisense RB440N4ACA és un combi de classe energètica A, amb 336 litres de capacitat total i tecnologia No Frost tant a la nevera com al congelador. Ofereix 238 litres de refrigeració i 98 litres de congelació, distribuïts en calaixos i safates àmplies, amb il·luminació LED i sistema de fred ventilat. El motor inverter, el mode Vacances i el control digital optimitzen el consum, que es manté en només 109 kWh a l'any. Amb disseny en acer inoxidable, portes reversibles i un nivell de soroll de 35 dB, destaca per la seva eficiència, baix manteniment i format compacte de 201 cm d'alçada.
Aquesta rentadora de 12 kg està pensada per a llars que necessiten grans càrregues sense disparar el consum. La seva eficiència A -20%, el motor inverter BLDC i el tambor d'acer inoxidable garanteixen estalvi, silenci i cura de les peces de roba. Incorpora vapor per a més higiene i menys arrugues, i un display LED amb funcions intel·ligents com Smart Start, fi diferit i bloqueig infantil.
Cafetera Càpsules Dolce Gusto Krups Piccolo XS
La Dolce Gusto Krups Piccolo XS és una cafetera de càpsules ultracompacta, amb 15 bars de pressió per aconseguir cafès amb escuma densa i aroma intacte gràcies a les seves càpsules segellades. S'escalfa en 40 segons i funciona amb una palanca manual molt senzilla. Inclou mode eco amb apagat automàtic al minut i qualificació energètica A. Permet preparar més de 30 begudes diferents, des d'espresso i cappuccino fins a xocolates, tes i opcions fredes.
Cafetera Automàtica Delonghi ECAM21.117.W
Aquesta cafetera superautomàtica de 15 bars prepara espresso, cafè i cappuccino amb grans o cafè mòlt, gràcies al seu molinet integrat i el seu sistema de vapor amb escumador de llet. Ofereix un dipòsit de 1,8 litres, dos sortidors i funcions com Calc-clean, filtre d’aigua i antical automàtic. Fàcil de netejar, amb safata i dipòsit extraïbles, incorpora estalvi d’energia, apagat automàtic i 1450 W de potència. El seu disseny compacte en color blanc està pensat per al taulell de la cuina i ús diari.
Aspiradora Escombra Rowenta GZ5035
Aquesta aspiradora escombra sense fil aspira i frega alhora gràcies a la seva tecnologia Wet & Dry i al fregat actiu, ideal per a terres durs. Ofereix 50 minuts d’autonomia, tres nivells de potència i un sistema de filtrat per aigua amb filtre d’escuma. Inclou dipòsit sense bossa, pantalla LCD, control electrònic i disseny lleuger amb mànec ergonòmic i dipòsit d'aigua extraïble. Amb 200 W de potència i bateria de liti, combina rendiment, comoditat i neteja en sec i humit.
TV Samsung 65" NeoQLED TQ65QN70F
El Samsung NeoQLED TQ65QN70F ofereix una experiència 4K potenciada per AI amb el processador NQ4 AI Gen2 i un contrast excel·lent gràcies a la tecnologia Mini LED i Quantum Matrix. Pensat per a cinema i gaming, inclou Motion Xcelerator 144Hz, FreeSync Premium i Gaming Hub per jugar al núvol sense consola. El disseny AirSlim, el comandament SolarCell i un ecosistema intel·ligent amb Bixby, AI Mode, traducció en temps real i accessibilitat avançada el converteixen en un televisor d'última generació. Afegeix so immersiu amb Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound Lite i Q-Symphony, a més de funcions exclusives com Pet Care, Generative Wallpaper, Samsung TV Plus i la seguretat de Samsung Knox.
Aquest televisor OLED evo de 83 polzades ofereix resolució 4K, panell ultraràpid de 120/144 Hz i compatibilitat amb Dolby Vision, HDR10 i HLG. Incorpora WebOS 25, AirPlay 2, Multi View i funcions avançades de joc com VRR, ALLM, FreeSync Premium i G-SYNC. El so inclou Dolby Atmos, subwoofer integrat i modes AI. En connectivitat, ofereix Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Ethernet, 4 HDMI, 3 USB i eARC. El seu disseny negre amb suport central, VESA i píxel dimming destaca per la imatge precisa i el contrast profund propis de l'OLED evo.
Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB Titani Blau
El Samsung Galaxy S25 Ultra destaca pel seu disseny en titani, S Pen integrat i un chipset Snapdragon 8 Elite per a Galaxy, pensat per a màxim rendiment i gràfics fluids. Incorpora eines de Galaxy AI com ara resums de trucades, assistència d'escriptura i millores visuals amb ProScaler. La seva càmera, recolzada pel ProVisual Engine, ofereix més claredat i detall en tots els angles. La bateria s'optimitza amb tecnologia mDNIe per a una autonomia superior, i Knox Vault reforça la seguretat de les dades. A més, Audio Eraser permet netejar el so dels vídeos per obtenir resultats més professionals.
Tablet Lenovo Tab 4/128 GB Gris
La Lenovo Tab de 4/128 GB ofereix una experiència versàtil amb un disseny metàl·lic lleuger, pantalla FHD de 10,1 polzades i el rendiment fluid del processador Helio G85. La bateria de llarga durada la converteix en una tauleta còmoda per a ús diari, entreteniment i tasques multitasca.
La Insta360 X3 és una càmera d'acció 360 resistent, submergible fins a 10 metres i equipada amb pantalla tàctil de 2,29” amb vidre temperat. Grava en 5.7K HDR, captura fotos de 72 MP, timelapse en 8K i vídeo en primera persona en 4K. Incorpora un sensor de 1/2”, estabilització 360, Horizon Lock i àudio millorat amb 4 micròfons. Ofereix control per veu, transferències WiFi més ràpides, bateria de 1800 mAh i opcions com el Selfie Stick Invisible. Perfecta per a acció, moviment i contingut creatiu.
Ordinador Portàtil HP 15-FD0239NS
L’HP 15-FD0239NS és un portàtil de 15,6 polzades dissenyat per a l’ús diari, amb processador Intel, emmagatzematge ampli i gràfics sòlids en un format lleuger i estilitzat. Ofereix rendiment fiable per a múltiples tasques i està fabricat amb plàstic reciclat i materials destinats a evitar residus oceànics, combinant productivitat i sostenibilitat.
Pack Sony Playstation 5 Xassís E Estàndard
Aquesta consola PlayStation 5 inclou 1 TB SSD, unitat òptica Blu-Ray/DVD i compatibilitat amb 8K i HDR, a més de suport per a realitat virtual. Incorpora processador AMD Ryzen Zen 2, gràfica Radeon i memòria 16 GB GDDR6 per a un rendiment fluid. Ofereix Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Ethernet gigabit i ports HDMI 2.1, USB-A i USB-C. Ve amb comandament, cables, adaptador AC i dos jocs: Mafia The Old Country i GTA V. El seu disseny bicolor admet fins a dos comandaments i controls parentals.
Comprar bé, sentir-se millor
El Black Friday de Mi Electro al millor preu, amb una experiència de compra completa i transparent. On la tecnologia i la proximitat poden anar de la mà: assessorament expert, confiança, rapidesa i atenció personalitzada són els ingredients que fan que un client es converteixi en fan.
Perquè a Mi Electro, cada descompte és un somriure i cada compra, una història. Aquest Black Friday de Mi Electro, descobreix una forma diferent de comprar. Un cop proves Mi Electro… no hi ha marxa en
