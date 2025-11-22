Nous de nit per millorar la qualitat del son
Una investigació de la Universitat de Barcelona demostra que el consum regular d’aquests fruits secs va escurçar el temps que els participants trigaven a adormir-se
Begoña González
Malgrat haver anat evolucionant com a espècie al llarg dels mil·lennis per adaptar-nos a les necessitats canviants, els humans continuem dormint. Ja dormien els primers homínids, quan fer-ho implicava quedar totalment vulnerable als perills de l’antiguitat, i continuem fent-ho ara milers d’anys més tard perquè continua sent necessari per al bon funcionament de l’organisme.
No obstant, el ritme de vida actual i les rutines laborals i socials han provocat un empitjorament de la qualitat del son, així com una notable reducció de les hores totals de descans, amb uns efectes que s’acaben reflectint en problemes de salut. Sense anar més lluny, segons la Societat Espanyola de Neurologia, a Espanya el 48% de la població no té un son de qualitat i fins i tot un 20% pateix insomni.
«Vivim en una societat en la qual el son està desprestigiat. En moltes ocasions és molt fàcil robar hores al son. A Espanya, a més, portem uns horaris molt nocturns. Sopar a les 10 o ficar-se al llit a les 12 però matinar l’endemà, el nostre organisme no descansa prou», explica la doctora María Izquierdo-Pulido. «El son és crucial per al bon funcionament de l’organisme perquè, entre altres funcions, permet que es reparin òrgans i teixits, permet que el nostre cervell es netegi de toxines i fins i tot contribueix a la consolidació de records i aprenentatges», afegeix.
La dieta i els hàbits són dos dels principals factors que afecten el son i, recentment, un estudi publicat a la revista científica Food & Function portat a terme per investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) i dirigit per la doctora Izquierdo-Pulido ha determinat que el consum diari de nous millora de manera «mesurable i significativa» la qualitat del son, a més d’augmentar els nivells de melatonina. «Cal recordar que els aliments no són medicaments. Si hi ha una patologia és necessari el medicament, no obstant, sí que poden fer una diferència en adults saludables», sentencia la doctora.
«Vivim en una societat en què el son està desprestigiat», diu la doctora Izquierdo-Pulido
Segons l’estudi presentat fa uns dies a Barcelona, menjar una porció diària d’aproximadament 40 grams de nous amb el sopar podria contribuir a millorar les mesures de qualitat general del son i reduir la somnolència diürna en adults joves sans, tal com s’ha pogut extreure de l’assaig controlat portat a terme en joves catalans. La investigació va sorgir arran d’un estudi més ampli sobre el son en què es van identificar certs hàbits que es repetien entre la població jove que afirmava tenir una bona qualitat de son. En aquest estudi previ van detectar que els que millor dormien consumien fruita seca de manera habitual i van decidir estudiar-los a part.
«Vam veure que els que consumien fruits secs de manera regular tenien una millor qualitat de son i ho vam associar. I en aquest estudi posterior, vam poder mesurar aquest vincle i demostrar que sí que hi ha una relació», va afirmar la doctora durant la presentació de l’estudi. La investigació va acabar decantant-se per les nous pel seu perfil nutricional ric en àcids grassos, proteïnes i triptòfan, que és un precursor de la serotonina, així com la quantitat de melatonina que contenen.
Fins ara, les nous havien estat sempre relacionades amb la salut cardiovascular pel seu elevat contingut d’omega-3 ALA, però posteriors investigacions han determinat que el seu elevat contingut en triptòfan, melatonina d’origen vegetal, magnesi i vitamines del grup B podria afavorir també de manera natural la regulació del son.
Reducció de la somnolència diürna
D’aquesta manera, en la investigació van poder demostrar com el consum regular d’aquests fruits secs va escurçar el temps que els participants trigaven a agafar el son, va millorar les puntuacions generals de qualitat del son i va reduir la somnolència diürna autoinformada comparada amb un període de control sense consum de fruita seca.
«Més enllà dels ritmes circadians o els cicles de llum i foscor, com mengem determinarà en certa manera com dormim i a la inversa. Un descans pobre sol empènyer a consumir aliments de més palatabilitat i pitjor qualitat per reconfortar-nos l’endemà per un simple tema emocional. Així mateix, una dieta inadequada provoca un pitjor descans i d’aquesta manera el cicle es retroalimenta», explica la doctora.
«Per això les persones que dormen malament tendeixen més al sobrepès», afegeix l’especialista, que destaca també la importància de l’exercici físic en el procés. «Els humans estem dissenyats per fer activitat física diària, i això també és crucial per a la salut del son», conclou.
No obstant, i malgrat ser un aliment gras, la ingesta de 40 grams diaris de nous no va provocar variacions de pes ni de composició corporal en els participants de l’estudi. «Els greixos es van demonitzar durant els 90 i es van intentar erradicar de les dietes, però més de 30 anys d’investigació des d’aleshores han demostrat que són necessaris i bones per a l’organisme», afirma la doctora.
- Detinguda una parella a Girona per abandonar el fill davant d'una comissaria per fer-lo passar per menor estranger no acompanyat
- Xollo fiscal: el nou criteri d’Hisenda que permet deduir la hipoteca a la Renda fins i tot si ja has venut la casa
- La impactant quantitat de multes que han posat els nous radars fixos de Girona en tres mesos
- Sandra Guitart: «A la primera festa van venir tres o quatre nois, no sé si eren gais»
- Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
- Els advocats ho afirmen: L'error que cometen milers de famílies en heretar (i que et pot costar milers d'euros)
- Els plans més llaminers per aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Mor Santi Reixach, alcalde de la Vall de Bianya i president del Consell de la Garrotxa