Tot el que necessites saber per comprar el teu habitatge amb parella
La situació és complexa
Marcos Rodríguez
Parlar d'estalvi avui dia és molt complicat. Els salaris i el nivell de vida no estan gens ni mica equiparats. Provocant que sigui quasi impossible comprar un habitatge, per exemple. En el cas de ser una parella, també pot arribar a ser impossible, segons les províncies. Tot i que, segons un estudi elaborat per la plataforma d'estalvi i finances Roams, una parella jove que visqui de lloguer, necessitarà aproximadament uns deu anys per reunir l'entrada d'una hipoteca al 80%.
L'informe, que analitza l'esforç de les parelles en funció del lloc de residència i la situació residencial, revela una Espanya partida en dos. Mentre que a Barcelona, les Balears o Màlaga comprar un pis resulta "fora de l'abast de la majoria", a Palència, Guadalajara o Lleida els terminis es redueixen a uns tres anys d'estalvi.
Viure amb els pares, l'única via realista
La diferència entre els que viuen de lloguer i els que viuen amb els pares és abismal. En aquest darrer cas, una parella podria reunir els diners necessaris per a una hipoteca en menys de dos anys. A províncies més assequibles com Zamora, Palència o Lleida, fins i tot en any i mig podrien estar en disposició de comprar, davant dels més de tres anys i mig que es requereixen a Madrid o els quatre anys de les Balears.
De mitjana, una parella jove que no assumeix despeses d'habitatge podria reunir l'entrada necessària per a una hipoteca al 80% en gairebé dos anys
Pablo Vega, expert financer de Roams, treu a la llum una tendència que confirmen les dades del Banc d'Espanya o Idealista, que el tercer trimestre del 2023 van situar l'esforç financer en un 39,2% del salari brut de les llars, en màxims des del 2011.
Aval ICO: ajut o trampa
El nou aval de l'ICO, desconegut pel 70% dels espanyols i que permet finançar fins al 100% del valor de l'habitatge, sembla alleujar el problema… però només en aparença. Tot i que elimina la necessitat de comptar amb el 20% d'entrada, suposa quotes entre un 15% i un 20% més altes i un pagament d'interessos més llarg a llarg termini. A la pràctica, els que viuen de lloguer encara necessitarien més de tres anys i mig per cobrir les despeses inicials (impostos, notaria o gestoria).
Inflació i desigualtat territorial agreugen la bretxa
La inflació persistent, al voltant del 3% anual, encara erosiona més la capacitat d'estalvi: pot endarrerir fins a un any l'accés a l'habitatge. I les diferències territorials són extremes: a Santa Cruz de Tenerife, una parella necessitaria més de 30 anys per comprar si viu de lloguer, davant dels tres anys de Sòria o Ciudad Real.
En un context en què els preus de l'habitatge han pujat un 12,7% interanual, segons l'INE, el somni de tenir casa pròpia s'allunya cada cop més per als joves espanyols. La paradoxa és clara: només qui no paga lloguer pot estalviar per deixar de llogar.
