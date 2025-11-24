Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tot el que necessites saber per comprar el teu habitatge amb parella

La situació és complexa

Quant de temps necessitem?

Quant de temps necessitem? / freepik

Marcos Rodríguez

Parlar d'estalvi avui dia és molt complicat. Els salaris i el nivell de vida no estan gens ni mica equiparats. Provocant que sigui quasi impossible comprar un habitatge, per exemple. En el cas de ser una parella, també pot arribar a ser impossible, segons les províncies. Tot i que, segons un estudi elaborat per la plataforma d'estalvi i finances Roams, una parella jove que visqui de lloguer, necessitarà aproximadament uns deu anys per reunir l'entrada d'una hipoteca al 80%.

L'informe, que analitza l'esforç de les parelles en funció del lloc de residència i la situació residencial, revela una Espanya partida en dos. Mentre que a Barcelona, les Balears o Màlaga comprar un pis resulta "fora de l'abast de la majoria", a Palència, Guadalajara o Lleida els terminis es redueixen a uns tres anys d'estalvi.

Viure amb els pares, l'única via realista

La diferència entre els que viuen de lloguer i els que viuen amb els pares és abismal. En aquest darrer cas, una parella podria reunir els diners necessaris per a una hipoteca en menys de dos anys. A províncies més assequibles com Zamora, Palència o Lleida, fins i tot en any i mig podrien estar en disposició de comprar, davant dels més de tres anys i mig que es requereixen a Madrid o els quatre anys de les Balears.

De mitjana, una parella jove que no assumeix despeses d'habitatge podria reunir l'entrada necessària per a una hipoteca al 80% en gairebé dos anys

Pablo Vega — Expert financer de Roams

Pablo Vega, expert financer de Roams, treu a la llum una tendència que confirmen les dades del Banc d'Espanya o Idealista, que el tercer trimestre del 2023 van situar l'esforç financer en un 39,2% del salari brut de les llars, en màxims des del 2011.

Aval ICO: ajut o trampa

El nou aval de l'ICO, desconegut pel 70% dels espanyols i que permet finançar fins al 100% del valor de l'habitatge, sembla alleujar el problema… però només en aparença. Tot i que elimina la necessitat de comptar amb el 20% d'entrada, suposa quotes entre un 15% i un 20% més altes i un pagament d'interessos més llarg a llarg termini. A la pràctica, els que viuen de lloguer encara necessitarien més de tres anys i mig per cobrir les despeses inicials (impostos, notaria o gestoria).

Quant de temps necessitem per estalviar per comprar un habitatge en parella?

Quant de temps necessitem per estalviar per comprar un habitatge en parella? / freepik

Inflació i desigualtat territorial agreugen la bretxa

La inflació persistent, al voltant del 3% anual, encara erosiona més la capacitat d'estalvi: pot endarrerir fins a un any l'accés a l'habitatge. I les diferències territorials són extremes: a Santa Cruz de Tenerife, una parella necessitaria més de 30 anys per comprar si viu de lloguer, davant dels tres anys de Sòria o Ciudad Real.

En un context en què els preus de l'habitatge han pujat un 12,7% interanual, segons l'INE, el somni de tenir casa pròpia s'allunya cada cop més per als joves espanyols. La paradoxa és clara: només qui no paga lloguer pot estalviar per deixar de llogar.

