FÒRUM ESPAÑA 360
Javier Moll: «L’Espanya de les Autonomies és una de les fites més grans de la nostra democràcia»
El president de Prensa Ibérica destaca que és un model que articula la pluralitat territorial i combina la unitat amb el respecte a la diversitat de les diferents regions
Cristina Andrade
Prensa Ibérica ha inaugurat aquest dimarts a Madrid el fòrum España 360, una trobada entre comunitats autònomes que, durant tres dies, donarà veu a presidents autonòmics i consellers, a més d’empresaris i experts, amb l’objectiu d’abordar els grans desafiaments que afronta el país en la seva diversitat territorial.
Javier Moll, president del grup editorial, ha recordat, en el seu discurs de benvinguda, que el procés iniciat fa 50 anys, després de la mort de Franco i la restauració de la monarquia, «va introduir Espanya en una transició política l’èxit de la qual va consistir a abraçar el diàleg, el consens i la reconciliació».
Arran de la nova organització territorial que va implicar la Constitució de 1978, Moll afirma que «l’Espanya de les Autonomies és una de les fites més grans de la nostra democràcia». L’editor ha destacat d’aquest model la seva capacitat per «articular la pluralitat territorial i combinar la unitat de l’Estat amb el respecte a la nostra diversitat històrica, cultural i lingüística».
Moll remarca que les comunitats autònomes són «un pacte que acosta el poder als ciutadans, facilita una participació política més directa i té un paper clau en la prestació de serveis públics essencials com la sanitat, l’educació o l’ajuda social».
L’editor ha posat també en valor el dret a la informació i a la llibertat de premsa de què gaudeixen els ciutadans en democràcia: «El suport constitucional és bàsic perquè els periodistes puguin exercir la seva obligació de vigilar el poder, i els ciutadans puguin accedir a la veritat i formar lliurement la seva opinió».
Intercanvi i aprenentatge
En relació amb el fòrum España 360 que organitza Prensa Ibérica, Javier Moll ha destacat el seu caràcter «obert i constructiu» i la seva voluntat d’«allunyar-se de les disputes partidistes estèrils».
Es tracta d’una «gran trobada de comunitats autònomes amb ambició en els objectius, responsabilitat en els plantejaments i voluntat d’entesa per avançar en propostes i solucions als desafiaments del nostre país», va afegir. Un espai d’intercanvi i aprenentatge amb la «mirada plural que ofereixen les diferents regions» i que ressalta les diferències com a «part fonamental de la nostra riquesa». És una trobada «per pensar junts, abordar qüestions que ens concerneixen a tots i celebrar el que, en la diversitat, ens uneix com a ciutadans espanyols», va assenyalar.
El president de Prensa Ibérica ha assegurat que «Espanya necessita aquest fòrum» i que els mitjans de comunicació compleixen una funció important en la «vertebració del país», ja que «no hi són només per explicar notícies sinó també per afavorir l’intercanvi d’idees, bastir ponts i donar a conèixer els temes de discussió que més importen».
L’objectiu és «connectar problemes reals amb solucions realistes», ha recalcat.
«Aspirem a compartir inquietuds, a enriquir-nos de l’aprenentatge mutu, a crear un coneixement col·lectiu i a il·luminar el camí que ha de portar-nos a un futur millor. Això és España 360», ha conclòs.
