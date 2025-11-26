Fòrum Espanya 360
Espanya busca fórmules per accelerar les seves polítiques d’acció climàtica: «Cal recolzar les empreses que aposten per la sostenibilitat»
Elena Pita Domínguez, directora de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, i Clara Arpa Azofra, presidenta del Pacte Mundial de l’ONU Espanya sobre sostenibilitat empresarial, reclamen «reforçar el compromís polític» i «simplificar la burocràcia» per facilitar el desplegament de mesures
Valentina Raffio
A Espanya, pocs dubten ja que la crisi climàtica ha deixat de ser un fenomen abstracte per convertir-se en una realitat quotidiana, que afecta tots els sectors productius i, finalment, impacta de forma directa en el benestar de la població. Sequeres extremes, onades de calor inèdites, incendis més virulents i danes cada vegada més destructives han col·locat el debat climàtic en el centre de les preocupacions socials i dels debats polítics a escala nacional però també a nivell autonòmic, regional, municipal i empresarial. La pregunta ja no només és què fer davant la crisi climàtica sinó, sobretot, com accelerar les accions per convertir les promeses en mesures reals. «Cal fer més i més ràpid», han defensat Elena Pita Domínguez, directora de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, i Clara Arpa Azofra, presidenta del Pacte Mundial de l’ONU Espanya sobre sostenibilitat empresarial durant una taula rodona organitzada al Fòrum Espanya 360 organitzat per Prensa Ibérica.
Segons ha explicat Pita, en aquests moments «tenim molts ingredients que haurien de resultar en una resposta més efectiva» davant aquest problema. «La ciència descriu cada vegada millor el problema i les solucions que hem d’aplicar a cada sector. Disposem d’un marc normatiu molt complet, així com d’espais i eines per ajudar els actors implicats. I sobretot una societat que està escoltant i està reclamant respostes», ha argumentat. En aquesta mateixa línia s’ha pronunciat Arpa, que ha afirmat que «ara falta passar del discurs a l’acció» davant un repte que, segons les seves pròpies paraules, és «cada vegada més ingent i complex d’abordar, perquè requereix accions estructurals en diversos àmbits».
Senyals polítics i mesures empresarials
¿Però per on hauria de començar aquesta transformació? Pita, recentment tornada del cim del clima de Belém (COP30), afirma que aquest tipus de trobades estan donant “senyals polítiques clares” sobre la necessitat d’accelerar la transició ecosocial i que, a partir d’aquí, depèn dels governs nacionals, les comunitats autònomes i els ajuntaments veure com aquesta filosofia es trasllada a les seves polítiques. A Espanya, explica, el govern ha impulsat diversos marcs normatius sobre com abordar l’emergència climàtica i està treballant en un pacte d’estat sobre aquesta qüestió. També són diverses les comunitats autònomes que han traslladat aquesta crida a la seva pròpia legislació. I cada vegada són més els Ajuntaments que estan treballant per integrar aquesta filosofia a la seva feina diària.
Un altre dels àmbits on més s’està trepitjant l’accelerador és el món empresarial. Segons ha explicat Arpa, a Espanya ja són més de 2.000 les empreses que s’han afegit a aquesta transformació. En total, s’estima que representen més de cinc milions de treballadors i un total de 385.000 milions d’euros de facturació compromesos de forma directa amb la lluita climàtica. «El compromís hi és. Ara necessitem més coordinació i més agilitat per portar a terme les accions necessàries sense que la burocràcia ens desbordi», ha explicat. «Cal recolzar les empreses que aposten per la sostenibilitat», ha afegit durant la seva intervenció d’aquest dimecres.
Durant el diàleg, tant Pita com Arpa han apel·lat a tres claus per accelerar l’acció climàtica: simplificació, finançament i cooperació. «Necessitem una regulació més transparent, senzilla i amb finançament», ha insistit Arpa. «La col·laboració entre tots els actors, des del nivell global al municipal, ha de ser l’esperit que guiï l’acció climàtica», ha afegit Pita, que també ha argumentat que, per sort, Espanya compta amb lleis, ciència, eines, empreses compromeses i una ciutadania cada vegada més conscient i que ara falta trobar eines per convertir aquest debat en «una transformació més àgil i profunda» amb un impacte real. «Cal posar les coses més fàcils als que aposten per la sostenibilitat», ha finalitzat Arpa.
