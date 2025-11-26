FÒRUM ESPAÑA 360
Ainhoa Moll: «Hem de perfeccionar l’equilibri entre la unitat del país i la diversitat dels seus territoris»
La directora editorial de Prensa Ibérica destaca que l’Estat de les Autonomies no és un model tancat sinó en constant evolució per adaptar-se als reptes del segle XXI des de singularitat de cada regió
Cristina Andrade del Alcázar
Prensa Ibérica continua aquest dimecres amb la segona jornada del fòrum Espanya 360 que se celebra durant tres dies a Madrid. Una trobada entre comunitats autònomes que dona veu a diferents presidents autonòmics i consellers, així com empresaris i experts, a fi d’abordar els grans desafiaments que afronta el país en la seva diversitat territorial.
Ainhoa Moll, adjunta a la Presidència i directora editorial de Prensa Ibérica, assegura que «l’Espanya de les Autonomies no és un model tancat, definitiu, sinó en constant evolució». Insisteix que «és un projecte obert que convida a una reflexió constant, des del que ens uneix i ens diferencia, sobre com redefinir les competències per perfeccionar l’equilibri entre la unitat del país i la diversitat dels seus territoris». I referent a això, ha assenyalat que aquest aspecte «té molt a veure amb el finançament autonòmic, amb el repartiment dels recursos i amb les prioritats que estableixen els nostres polítics», i ha afegit que «el progrés no arribarà ni serà just si permetem que el nostre país es desenvolupi a dues velocitats».
La directora editorial es mostra convençuda que, «des d’un marc de convivència comú i de lleialtat a la democràcia que ens hem donat, l’Estat autonòmic encara té un ampli marge de millora i modernització per adaptar-se als nous reptes econòmics, demogràfics, mediambientals, socials i culturals que hi ha actualment al món».
Enfocament constructiu
Ainhoa Moll posa en valor en aquest punt les comunitats autònomes i les assenyala com «les protagonistes de la conversa que busquem amb Espanya 360 des d’un enfocament constructiu i integrador». Una trobada de comunitats, que celebra aquest any la seva primera edició i que Prensa Ibérica ha plantejat «des de la diversitat i la riquesa que ofereixen les diferents regions i amb una clara voluntat de pluralitat», aclareix.
Durant la preparació d’aquest fòrum, refereix Moll, el grup editorial «ha buscat aquesta mirada plural que defineix la seva manera d’entendre el periodisme i ha involucrat en aquest projecte tots els diaris del grup, repartits pel conjunt d’Espanya».
Ainhoa Moll ressalta en aquest punt la tasca que desenvolupen els mitjans de Prensa Ibérica, que «aporta cohesió i vertebració territorial, estimulant el pensament crític per millorar la societat i construir una Espanya millor».
En aquest sentit, admet que «sempre hi ha espai per al debat sobre qüestions tan crucials com el finançament, les infraestructures, el desenvolupament tecnològic, l’impuls empresarial o els serveis públics». «Volem que ‘Espanya 360’ sigui un espai de diàleg enriquidor entre comunitats on s’entrissin l’experiència, el coneixement i el compromís», afegeix.
Per avançar «cap a un Estat autonòmic amb igualtat real de drets i oportunitats per a tots els ciutadans», la directora editorial de Prensa Ibérica assegura que és necessari posar el focus en les diferències socioeconòmiques que hi ha entre regions, un dels problemes que es deriven del fenomen de l’Espanya buidada.
Referent a això, destaca que «milers de municipis pateixen un procés alarmant de despoblació, amb un envelliment accelerat dels seus habitants i un èxode incontenible de joves que busquen a les ciutats millors condicions per a l’educació, l’ocupació i la qualitat de vida».
La voluntat de Prensa Ibérica amb la celebració d’aquesta trobada –remarca Ainhoa Moll– és, en definitiva, «avançar cap a un model autonòmic viable, equitatiu i capaç d’afrontar els reptes del segle XXI des de la unitat i, alhora, des de la singularitat de cada territori».
