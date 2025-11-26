FÒRUM ESPANYA 360
Alfonso Rueda, al fòrum Espanya 360: «És necessari que les administracions construïm vivenda amb intensitat»
Anima els Ajuntaments a construir pisos públics com fa la Xunta i lamenta la inacció del Govern central
Paula Pérez
La vivenda s’ha convertit en la prioritat «absoluta» de la Xunta de Galícia per a aquesta legislatura. El president del Govern gallec, Alfonso Rueda, reconeix que hi ha una emergència habitacional i assegura que mentre «altres teoritzen sobre les causes», el seu Executiu ha posat ja sobre la taula mesures «amb objectius mesurables», entre les quals, duplicar el parc públic de pisos passant de 4.000 a 8.000 en l’horitzó del 2028. I va animar també els Ajuntaments a promoure vivenda. Defensa que quan «hi ha circumstàncies tan urgents» no s’ha de fiar només l’oferta a la construcció privada. «És necessari que les administracions siguem promotores amb intensitat en aquest moment», va destacar en la seva conferència al Fòrum Espanya 360.
Segons va explicar, la Xunta ja està fent els deures. De les 4.000 vivendes de promoció públiques compromeses per a aquesta legislatura ja estan en marxa 3.000 i l’any que ve s’iniciaran les 1.000 restants. A més el 2026 ja estaran finalitzades les primeres.
En tot cas, va recordar que els Ajuntaments també poden promoure habitatge. «No és només una competència autonòmica. Els municipis poden fer-ho, sobretot les ciutats tenen capacitat», va advertir.
També es va queixar de la inactivitat de l’Executiu de Pedro Sánchez. «Ens agradaria no anar sols en aquest afany, que el Govern central prengués nota. No és normal que encara no sapiguem res del nou Pla d'Habitatge», va lamentar. Així mateix, va retreure al Ministeri d’Habitatge que no els informi dels pisos que té la Sareb a Galícia i «que els vulgui vendre a preu de mercat».
«El problema és general», va recalcar. Segons la seva opinió, el problema no és la falta d’habitatge, sinó el seu encariment. «Habitatges n’hi ha molts; una altra cosa és poder-hi accedir», va admetre.
Política agraïda
Per aquesta raó, la Xunta ha situat les polítiques de vivenda entre les seves prioritats. Rueda considera que les mesures que s’adoptin en aquesta matèria tenen un impacte directe en la població. «Per això és una política agraïda si ho fas bé, però et poden castigar si no hi ha resultats perquè són evidents», va explicar durant la seva intervenció.
Tot i que considera que, davant d’una situació d’urgència, són les administracions les que han de prendre la iniciativa en la construcció de vivenda pública, Rueda va aclarir que no renunciaran a la col·laboració publicoprivada. Així, preveuen posar sòl a disposició de promotors privats per construir 25.000 pisos. «Per a això cal acompanyar-los i animar-los. No se’ls pot donar la culpa de tots els mals sense donar-los cap estímul», va defensar. Per aquesta raó, la Xunta destinarà 15 milions d’euros a fomentar aquestes promocions.
Els joves són, segons Rueda, un dels col·lectius prioritaris, perquè són els que tenen més dificultats per accedir a la vivenda. Per aquesta raó, la Xunta reservarà per als menors de 36 anys el 40 % dels lloguers de vivendes públiques i el 25% de les que es posin a la venda.
Una altra de les eines de la Xunta per facilitar l’accés a una llar són les rebaixes fiscals. «No es pot pretendre que hi hagi més vivendes apujant impostos», va explicar. Així, va recordar que s’ha rebaixat l’impost de transmissions patrimonials, que es paga per la compra de pisos de segona mà, del 8 al 3% per a col·lectius prioritaris com a menors de 36 anys o famílies nombroses.
I per incentivar que els propietaris que tinguin una vivenda buida la posin de lloguer, Rueda va explicar que la Xunta els aplica una rebaixa fiscal de 500 euros en la seva declaració de la renda.
Reformes legals
S’han emprès a més diverses reformes legals. Així, es permetrà la construcció residencial en sòls buits que estaven destinats a equipaments urbans i s’autoritzarà els promotors que reservin per a protecció un 60% dels pisos que elevin un 20% l’edificabilitat que tenen permesa.
I va defensar una de les mesures que ha sigut més criticada per l’oposició a Galícia: la conversió de baixos comercials en vivendes. «Cal abandonar la demagògia, hi ha gran quantitat de locals ben situats que si es garanteixen les seves condicions d’habitabilitat poden dedicar-se a ús residencial. I no són infrahabitatges», va defensar.
Rueda va resumir la seva aposta per la vivenda en xifres: «Des de l’any 2024 hem multiplicat per cinc el pressupost de vivenda». El 2026 es destinaran 163 milions a construir vivenda.
