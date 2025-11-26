FÒRUM ESPANYA 360
La xarxa elèctrica i la IA emergeixen entre els reptes per a les comunitats
L’economia i l’educació centren l’atenció de la primera jornada del fòrum Espanya 360, organitzat per Prensa Ibérica
Presidents, consellers i experts participen en els tres dies de debat
Azcón va ser ahir el primer dels cinc líders autonòmics que passaran per la trobada a Madrid
Víctor Rodríguez
En un món en canvi accelerat, Espanya i els seus territoris afronten desafiaments nous. El sistema autonòmic forjat en l’impuls de consens de la Transició fa 50 anys s’enfronta a qüestions llavors no previstes que requereixen una reflexió pública, serena i conjunta entre administracions i societat civil.
Amb aquest esperit ha nascut el fòrum Espanya 360, organitzat per Prensa Ibérica i en què, al llarg de tres jornades a Madrid, presidents autonòmics, més d’una vintena de consellers i diversos experts debatran sobre assumptes que centren la conversa pública, segons l’estudi sobre tendències informatives de Prensa Ibérica i LLYC, de salut a ocupació, de medi ambient a habitatge. Ahir va començar amb economia i educació com a temes de la jornada i la constatació que la capacitat de la xarxa elèctrica per fer front al creixement o l’impacte de la intel·ligència artificial en l’Administració i a les aules emergeixen entre els reptes de les comunitats autònomes.
Inaugurava la trobada el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, que en les paraules de benvinguda va destacar l’èxit del model territorial que va consagrar la Constitució de 1978. «L’Espanya de les autonomies», va assenyalar, «és un dels èxits més grans de la nostra democràcia». Un sistema, va remarcar, que ha permès «articular la pluralitat territorial i combinar la unitat de l’Estat amb el respecte a la nostra diversitat històrica, cultural i lingüística».
Jorge Azcón, el primer dels cinc presidents autonòmics que passaran per Espanya 360, va atendre primer les exigències de l’actualitat. «Si no hi ha pressupost per segon any, el més lògic és anar a eleccions a l’Aragó», va declarar. Després es va centrar en dos arguments que recorren de fons tot el fòrum, el finançament autonòmic i les perspectives de creixement als territoris. En aquest sentit, va cridar l’atenció sobre l’aposta de la regió en el sector de centres de dades.
Es tracta d’una activitat altament demandant en energia. I hi resideix una de les principals preocupacions de les comunitats. El delegat d’Iberdrola a Castella i Lleó, Miguel Calvo, va advertir d’un problema «terrible» en la planificació de la xarxa elèctrica, amb paralització d’inversions i el risc de tenir «un país de dues velocitats».i van coincidir la vicepresidenta de la Junta de Castella i Lleó, Isabel Blanco, les conselleres d’Economia de Madrid, Rocío Albert, i Galícia, María Jesús Lorenzana, i el director general de Política Econòmica d’Aragó, Javier Martínez.
També van defensar la necessitat d’agilitzar la burocràcia, i hi van aprofundir el conseller d’Economia d’Extremadura, Guillermo Santamaría, i la secretària general de Presidència de la Generalitat, Eva Giménez. Tots dos veuen en la intel·ligència artificial un potent aliat. «Hi haurà els mateixos funcionaris dedicant-se a tasques de més valor», va intervenir Santamaría.
La importància de la docència
En tota la segona part, la primera jornada d’Espanya 360 va abordar els desafiaments que afronta l’educació. El catedràtic de Polítiques Educatives i expresident del Consell Escolar de l’Estat Francisco López Rupérez va alertar sobre l’elevada taxa d’abandonament escolar, «l’avantsala de l’atur», i va remarcar la importància de la docència. No és fútil. La falta de professors és un dels problemes que van plantejar els consellers d’Educació de Madrid, Emilio Viciana, d’Astúries, Eva Ledo, i d’Andalusia, María del Carmen Castillo, i el director general de Formació Professional i Règim Especial de la Junta de Castella i Lleó, Agustín Francisco Sigüenza.
L’altre gran tema va ser la irrupció de la IA a les aules i llars. Per a Miquel Carceller, cap d’estudis de l’Institut El Joncar de Barcelona, María Dotor, impulsora del projecte No Solo Son Pantallas, i Inés Temes, directora d’Innovació Social i Ocupabilitat de la Fundació Telefónica, s’imposa un ús responsable en un context en què els alumnes van al davant dels professors i els fills, dels pares.
Espanya 360 compta entre els socis impulsors Bayer, Campofrío, Endesa, Mapfre, Telefónica, Unie i Iberdrola, i el suport dels governs de les Canàries, l’Aragó, el Principat d’Astúries, Xunta de Galícia, la Junta de Castella i Lleó, la Generalitat de Catalunya, la Regió de Múrcia, les Balears, la Comunitat de Madrid, la Junta d’Extremadura i els Consells de Mallorca i d’Eivissa.
