FÒRUM ESPANYA 360
Aitor Moll: «L’Estat de les Autonomies ha de continuar sent un model viu, obert a l’evolució i en constant adaptació»
El conseller delegat de Prensa Ibérica assegura que l’Espanya d’avui «és inconcebible sense l’esforç i la responsabilitat de les comunitats» i destaca la seva capacitat de «combinar la identitat amb la solidaritat»
Cristina Andrade del Alcázar
Prensa Ibérica posa aquest dijous el colofó al seu fòrum Espanya 360 després de tres intenses jornades en què les comunitats autònomes han estat en el focus de la reflexió. La primera edició d’aquesta gran trobada territorial ha reunit a Madrid dirigents polítics i experts entorn d’un interessant diàleg, en què han pogut compartir experiències i sensacions sobre alguns dels grans desafiaments a què s’enfronta el nostre país.
El conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha assegurat que «l’Espanya d’avui és inconcebible sense l’esforç i la responsabilitat de les comunitats autònomes». La fortalesa d’aquest model, prossegueix, resideix «a combinar l’autonomia amb la cooperació i la identitat amb la solidaritat, ja que no hi haurà mai un veritable avenç si deixem algú enrere».
Referent a això, ha assenyalat que «l’Estat de les Autonomies és un dels pilars que sosté l’edifici de la nostra democràcia i que «és, i ha de continuar sent, un model viu, obert a l’evolució i en constant adaptació a una realitat que ha canviat profundament des del 1978».
Aitor Moll remarca que «l’esperit de consens que va guiar els nostres polítics en la Transició ha de continuar guiant-nos davant transformacions que llavors eren impensables i que estan canviant les nostres vides», en al·lusió a «fenòmens que llavors amb prou feines sortien i que avui ocupen un lloc central a l’agenda: una globalització cada vegada més complexa i volàtil, una crisi climàtica que no es perfila en un escenari futur sinó present, i una revolució tecnològica i digital, amb la intel·ligència artificial al capdavant, que redefineix les economies, els llocs de treball, els drets i els vincles socials a una velocitat que de vegades fa vertigen».
Aitor Moll reconeix, en aquest sentit, que «Espanya ha demostrat que sap conjugar diversitat i cohesió», però recorda que «aquesta maduresa no ens eximeix de continuar reformant i actualitzant el sistema autonòmic per respondre millor a les necessitats reals dels ciutadans». I precisament per això sorgeix el fòrum Espanya 360, amb l’objectiu de «construir solucions conjuntes en un país plural que funciona millor quan dialoga i concep les diferències territorials com a oportunitat en comptes d’amenaça», explica.
Amb l’objectiu de bastir ponts i buscar solucions als problemes d’avui el fòrum Espanya 360 ha reunit dirigents regionals al més alt nivell; com els presidents autonòmics Salvador Illa, Adrián Barbón, Marga Prohens, Jorge Azcón i Alfonso Rueda; els expresidents Ximo Puig, Luisa Fernanda Rudi, José Montilla i Uxue Barkos, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; així com responsables d’empresa i experts.
Durant tres jornades s’han abordat assumptes que van des de l’ impuls empresarial i l’atracció d’inversions fins a la sostenibilitat dels serveis públics essencials, passant pel finançament autonòmic, la despoblació, les polítiques educatives, les estratègies per a l’ocupació, el problema de la vivenda, la salut, el medi ambient o la innovació tecnològica.
Un palanca per vertebrar
Aitor Moll reivindica que «necessitem més espais com aquest per escoltar-nos, per dissenyar estratègies de país des de la diversitat dels nostres territoris i per reconèixer-nos com a poble». Des de Prensa Ibérica es mostren fermament convençuts que «la col·laboració territorial no pot quedar circumscrita a un mer formalisme que plasmar als estatuts d’autonomia», sinó que, des del respecte, l’entesa i l’empatia entre diferents comunitats, «ha de ser una palanca a l’hora de vertebrar el nostre país».
Sent un grup de comunicació, que integra diaris de referència en diferents regions de la geografia espanyola, Moll admet que «ningú millor que nosaltres pot organitzar una trobada com Espanya 360 i donar-li una cobertura mediàtica tan potent i tan capil·lar». «Ens agrada dir que som ‘la suma de veus’ perquè connecta la idiosincràsia i les singularitats de cada regió amb un relat comú de país», assenyala el conseller delegat de Prensa Ibérica. El conseller delegat de Prensa Ibérica ha posat en valor «la informació de proximitat que genera diàriament la nostra xarxa de mitjans regionals» perquè –assegura– «són una brúixola que aporta als ciutadans coneixement de l’actualitat i claus per entendre el món actual».
«La nostra aposta perEspanya 360 és reflex de la nostra confiança en el diàleg. El progrés no neix mai del monòleg sinó de la trobada», ha conclòs.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral