Alerta alimentària per la presència de peces de metall i cautxú en una sopa venuda a Catalunya
Es tracta d'una sopa deshidratada de fideus d'una popular marca alimentària
L'Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertat aquest dimecres de la presència de peces de metall i fragments de cautxú en un lot d’una sopa deshidratada de la marca Knorr. L'alerta afecta la “Sopa de pollo con fideos” amb codi de lot 527922C93 i 528022C93 amb data de caducitat de l'abril de 2027.
La notificació prové de la RASFF (Red de Alerta Alimentaria Europea). La distribució d’aquests lots ha arribat, almenys, a les comunitats de Catalunya, Andalusia, Illes Balears, Canàries, Castella-la Manxa, Galícia i Madrid. No s’exclou la possible redistribució a altres regions.
La mateixa empresa ha detectat la incidència en el marc d’un control intern de qualitat i ha comunicat la troballa a les autoritats competents, com exigeix la normativa.
L'AESAN recomana que qualsevol persona que tingui a casa aquest producte no el consumeixi i procedeixi a la seva retirada.
