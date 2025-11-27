BCP d’Experian, l’eina que aporta visibilitat a la morositat veïnal
Experian llança BCP, el primer fitxer que fa visible la morositat en comunitats de propietaris i ajuda a prendre decisions de risc de manera més justa i fonamentada
La morositat silenciosa en les comunitats de propietaris sempre ha estat un terreny incert. Un veí que deixa de pagar durant mesos, una derrama que no arriba, un rebut endarrerit que comença a créixer... Fins ara, aquests impagats quedaven dins de les parets de cada edifici, sense que el sistema financer tingués manera de conèixer-los. Esa manca de visibilitat provocava que un deute comunitari —que afecta el manteniment de l’immoble i la convivència— amb prou feines tingués impacte fora de la pròpia finca.
Esa situació dona un gir amb l’arribada de Badexcug Comunitats de Propietaris (BCP), la nova solució d’Experian, que per primera vegada a Espanya incorpora aquest tipus de morositat al principal bureau de crèdit del país.
Un tipus de deute que deixa de ser invisible
Els impagaments en comunitats no són una qüestió menor. El 38% de les comunitats espanyoles declaren haver tingut problemes de morositat i el deute acumulat arriba a xifres superiors als 1.600 milions d’euros, segons el Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques. Fins ara, aquesta informació no apareixia en cap fitxer de referència, per la qual cosa bancs, asseguradores, telcos o companyies d’utilities no podien saber si un client arrossegava impagaments amb la seva comunitat.
BCP canvia aquest escenari: els administradors de finques poden registrar a la plataforma els deutes pendents i fer que aquesta informació formi part del bureau Badexcug, utilitzat cada dia per desenes de sectors per avaluar riscos i concedir crèdits.
Què suposa per a les entitats financeres i les empreses
La incorporació d’aquest nou tipus d’impagament té un impacte directe en la presa de decisions. Com més dades posseeix una entitat sobre la situació financera d’una persona, més capacitat té per analitzar si s’ha de concedir un crèdit, autoritzar una operació o permetre l’accés a un servei.
Amb BCP la informació sobre impagaments comunitaris passa a estar disponible per a bancs, entitats financeres, operadores de telefonia, asseguradores, utilities i fintech. És una font addicional de transparència que permet fonamentar millor qualsevol decisió vinculada al risc.
BCP: una eina per prevenir i recuperar deute
A més d’oferir una visibilitat sense precedents, BCP funciona com una solució de recobrament per als administradors. La inclusió en el fitxer i la notificació prèvia al veí actuen com un incentiu perquè pagui, evitant haver d’arribar al procediment judicial, que pot derivar en processos llargs o costosos.
L’objectiu és clar: detectar els impagaments abans i proporcionar a la comunitat les eines necessàries per gestionar-los amb més eficàcia i sense tensions innecessàries entre veïns.
Una solució pensada per a administradors i comunitats
Donar-se d’alta en el sistema és senzill. Els administradors que ho desitgin poden incorporar els deutes de la seva comunitat amb només uns passos i accedir a un panell amb informació clau per agilitzar reclamacions, evitar impagaments recurrents i sostenir la salut econòmica de l’edifici. BCP està integrat en entorn online, compta amb controls que garanteixen el compliment de la normativa espanyola en matèria de protecció de dades i posa en mans dels administradors una informació que abans no existia en cap àmbit del sector públic ni privat.
A dia d’avui, centenars d’administradors de finques ja s’hi han adherit i han començat a utilitzar el sistema com a part de les seves rutines de gestió.
Un avenç significatiu per a l’ecosistema financer
Amb la incorporació dels deutes de comunitats, Badexcug es converteix en l’únic fitxer del país que ofereix una visió completa d’aquest tipus de morositat. El conveni entre Experian, el Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques i altres col·legis territorials permet sumar al bureau líder una informació que fins ara romania oculta, reforçant la precisió en l’anàlisi de risc. Per a les comunitats, suposa una manera més sòlida de defensar la seva salut financera. Per als administradors, un suport en una de les tasques més delicades de la seva feina. I per al sistema financer, una nova peça en el trencaclosques del risc que permet decidir amb més fonament.
Cap a un model més transparent per a tothom
Experian fa un pas més amb BCP: il·luminar un tipus de deute que fins ara quedava en l’ombra i facilitar que comunitats de veïns, empreses i entitats financeres disposin d’un sistema més robust, més clar i més just. Perquè quan la informació és completa, les decisions també ho són.
Consulta tots els detalls del servei a www.experian.es/bcp
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral